Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi

Ảnh mây vệ tinh bão số 5 lúc 19h tối nay - Ảnh: NCHMF

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 23-8 về diễn biến bão số 5.

Nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 5 lên cấp 4

Theo ông Khiêm, chiều nay (23-8), bão số 5 đã mạnh lên cấp 10 (89 - 102km/h), giật cấp 12 - tăng 2 cấp so với sáng nay.

"Đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, di chuyển nhanh và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới, khi đi qua vùng biển rất ấm tới 30 độ C, kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh" - ông Khiêm đưa ra phân tích.

Ông Khiêm cho biết dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các trung tâm quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12-13 (118 - 149km/h), giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế. Cá biệt có mô hình thậm chí dự báo bão còn mạnh hơn.

"Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được đánh giá không kém bão Yagi năm 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017 vốn có đường đi và vùng ảnh hưởng tương tự từng đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ).

Đặc biệt, sự nguy hiểm của bão số 5 không chỉ ở gió mạnh mà còn do tác động tổ hợp của nhiều thiên tai như mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Như vậy, bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi" - ông Khiêm nhấn mạnh.

Trước tình hình trên, ông Khiêm cho biết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 - mức rất lớn - cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (trọng tâm khả năng nhất là Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị).

Do đó, người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 16h chiều nay - Ảnh: NCHMF



Hai cơn bão mạnh tương tự bão số 5 từng đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Trị

Theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 15-9-2017, bão số 10 (Doksuri) đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình cũ (nam đèo Ngang) với gió khi đổ bộ vào đất liền đạt cấp 11-12, giật cấp 14. Tại Kỳ Anh và Hoành Sơn (Hà Tĩnh) và đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh 32m/s (cấp 12), gió giật 40m/s (cấp 13), Tân Mỹ (Quảng Trị) gió 25m/s (cấp 10), giật 37m/s (cấp 13), Ba Đồn và Đồng Hới (Quảng Bình cũ) có gió giật 33m/s (cấp 12).

Bão số 10 năm 2017 làm 6 người chết, 152 người bị thương, khoảng 200.000 nhà dân bị thiệt hại, trên 84.000ha cây ăn quả và 35.000ha lúa, rau màu, cây lâu năm bị thiệt hại, ảnh hưởng, hơn 200.000 con gia cầm và gần 3.500 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 808 tàu thuyền và gần 10.000ha nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại, khoảng 7.800 cột điện gãy đổ... Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 18.400 tỉ đồng.

Bão số 10 (Wutip) năm 2013 khi đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Quảng Bình cũ và Quảng Trị cũng duy trì gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14. Ở đảo Hòn Ngư (Nghệ An) đo được gió giật mạnh 28m/s (cấp 10), đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió giật mạnh 43m/s (cấp 14).

Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, riêng TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị) có gió giật mạnh 35m/s (cấp 12), Ba Đồn (Quảng Bình cũ) có gió giật mạnh 44m/s (cấp 14), Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật mạnh 33m/s (cấp 12).

Thống kê các địa phương thời điểm đó, bão Wutip làm 10 người chết và mất tích, hơn 370 nhà bị sập, gần 26.000 nhà bị ngập, gần 200.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng...

Bão số 3 Yagi năm 2024 tàn phá Cát Bà (Hải Phòng) - Ảnh: NAM TRẦN

Còn bão số 3 (Yagi) năm 2024 đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng ngày 7-9 với gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 13-15, riêng trạm Bãi Cháy ở độ cao 34m quan trắc được gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-10, giật 12-14. Đây là cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong vòng 30 năm gần đây. Hoàn lưu bão Yagi cũng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng gây lũ lớn ở Bắc Bộ và gây sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh vùng núi và trung du. Bão số 3 năm 2024 và hoàn lưu sau bão làm 334 người chết, mất tích (318 người chết, 26 người mất tích). Có khoảng 282.000 căn nhà, 3.755 trường học, điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, bị ngập, vùi lấp do sạt lở đất. Nông nghiệp thiệt hại khoảng 285.000ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, hư hại; 189.982ha rừng; 11.832 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; khoảng 5,6 triệu con gia súc, gia cầm bị chết. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính sơ bộ chưa đầy đủ trên 81.000 tỉ đồng (tương đương gần 3,3 tỉ USD).

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ