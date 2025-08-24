Xung quanh vụ cựu lãnh đạo TP Cần Thơ nhận quà từ công ty CIPCO

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (viết tắt CIPCO). Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Đặng Minh Thừa (Chủ tịch HĐQT Công ty CIPCO), Trần Văn Phúc (Tổng giám đốc CIPCO), Trương Văn Tiên (Trưởng phòng kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó phòng kế hoạch kinh doanh).

Bị can Đặng Minh Thừa.



Trong kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ nêu rõ hành vi đưa hối lộ của lãnh đạo Công ty CIPCO. Người nhận quà của CIPCO là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũ. Đối với hành vi đưa hối lộ, năm 2023, CIPCO đã được sự chấp thuận của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc triển khai tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, dự án trên đã được UBND TP Cần Thơ cũ ban hành văn bản chấp thuận cho một công ty khác tìm hiểu đầu tư. Để tranh thủ sự ủng hộ của Thành ủy và UBND TP Cần Thơ cũ, ông Thừa và Phúc, cùng các thành viên tổ phát triển dự án của CIPCO bàn bạc về việc đăng ký làm việc, tặng quà cho lãnh đạo và những người liên quan để xin chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án.

Theo kết luận điều tra, ông Thừa liên hệ với thư ký của ông Nguyễn Văn Hiếu, cựu Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũ để đăng ký lịch gặp ông Hiếu. Sau khi thư ký thông báo lịch làm việc, ông Thừa đã báo lại với Phúc biết và chỉ đạo khi làm việc với ông Hiếu phải chuẩn bị quà. Khi đó, ông Phúc đề xuất quà là 10.000 USD, ông Thừa đồng ý.

Trụ sở công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cần thơ.



Ngày 24/11/2023, ông Thừa, Phúc và Tiên cùng đi qua trụ sở Thành ủy Cần Thơ cũ để gặp ông Hiếu. Khi đi, ông Phúc có mang theo túi quà màu xám bên trong có chứa chai rượu và bao thư chứa 10.000 USD. Đến nơi, thư ký đón và đưa 3 người đến gặp ông Hiếu tại phòng làm việc. Qua trao đổi, ông Thừa đại diện báo cáo kết quả kinh doanh của CIPCO và ngỏ ý muốn được tìm hiểu, đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, ông Hiếu cho biết, đã có doanh nghiệp khác tìm hiểu dự án và đề nghị CIPCO tìm hiểu dự án khác ở huyện Vĩnh Thạnh và quận Ô Môn. Kết thúc buổi gặp, ông Thừa đại diện tặng túi quà đã chuẩn bị trước cho ông Hiếu.

CIPCO được SCIC đồng ý chủ trương thực hiện dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai nhưng nguồn vốn do SCIC cung cấp. Do đó, ông Hiếu cũng có lời mời ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐTV SCIC vào làm việc với TP Cần Thơ. Sau đó, CIPCO làm văn bản báo cáo kết quả buổi làm việc với ông Hiếu gửi SCIC. Ngoài ra, để tranh thủ sự ủng hộ của UBND TP Cần Thơ, ông Phúc liên hệ với ông Nguyễn Văn Vinh, Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ cũ. Ông Phúc trình bày về việc CIPCO muốn tìm hiểu, đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai và nhờ ông Vinh giúp sắp xếp lịch làm việc với ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũ. Theo sự sắp xếp của ông Vinh, ông Phúc và Tiên đến UBND TP Cần Thơ cũ để gặp ông Trường theo lịch hẹn vào thời gian trước Tết Nguyên đán 2024.

Nhưng khi đến UBND TP Cần Thơ thì ông Trường bận công tác nên không gặp được. Khi đi gặp ông Trường, ông Phúc chỉ đạo Tiên chuẩn bị 2 phần quà gồm: 1 bộ ấm chén hiệu Minh Long và bao thư chứa 5.000 USD cho ông Vinh. Phần quà còn lại là bộ ấm chén Nhật và bao thư chứa 10.000 USD để tặng cho ông Trường. Do không gặp được ông Trường, Phúc gửi lại phần quà chuẩn bị tặng ông Trường cho ông Vinh.

Tuy nhiên, ông Vinh kêu chuyển cho Phó chánh Văn phòng UBND TP cũ - thư ký của ông Trường nhờ chuyển giúp. Phần quà của ông Vinh, ông Phúc tặng để cảm ơn về việc sắp xếp lịch làm việc với ông Trường. Cũng theo kết luận điều tra, theo lịch làm việc giữa SCIC với Thành ủy Cần Thơ cũ vào ngày 20/2/2024, ông Nguyễn Chí Thành có đến làm với CIPCO và Thành ủy Cần Thơ cũ theo lời mời của ông Hiếu. Lúc này, ông Thừa chỉ đạo ông Phúc chuẩn bị quà tặng cho ông Hiếu...

Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông Phúc trình bày chuẩn bị các phần quà, trong đó tặng ông Hiếu 10.000 USD và chai rượu. Khi vào phòng làm việc, giỏ quà CIPCO chuẩn bị mang theo đặt giữa vị trí chỗ ngồi của ông Hiếu và ông Thừa. Tại buổi làm việc, ông Thành đề nghị ông Hiếu tạo điều kiện để CIPCO tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Ông Hiếu ghi nhận việc tìm hiểu đầu tư dự án của CIPCO và đề nghị công ty tìm hiểu thêm dự án khác ở Vĩnh Thạnh. Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác của SCIC và CIPCO tặng ông Hiếu giỏ quà đã chuẩn bị trước, song chưa xác định được người trực tiếp tặng ông Hiếu.

Đến ngày 28/2/2024, ông Thừa, Phúc gặp ông Trần Việt Trường tại UBND TP Cần Thơ cũ. Khi đi, ông Phúc chuẩn bị quà là 10.000 USD và chai rượu để tặng ông Trường. Tại buổi làm việc, ông Thừa báo cáo với ông Trường về kết quả buổi làm việc với ông Hiếu liên quan dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai và bày tỏ nguyện vọng UBND TP ủng hộ CIPCO tìm hiểu, đầu tư dự án này. Ông Trường bày tỏ ủng hộ CIPCO đầu tư dự án vào TP Cần Thơ và đề nghị công ty triển khai các bước tiếp xúc với sở, ban ngành để tìm hiểu về dự án.

Sau buổi làm việc, ông Thừa đại diện CIPCO tặng quà là bao thư chứa 10.000 USD và chai rượu cho ông Trường. Đến ngày 1/3/2024, CIPCO gửi thư ngỏ đến UBND TP Cần Thơ cũ bày tỏ nguyện vọng được tìm hiểu, đầu tư dự án nói trên. Ngày 26/3/2024, UBND TP Cần Thơ cũ ban hành công văn về việc đồng ý cho CIPCO tiếp cận thông tin phục vụ nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư dự án.

Qua làm việc, các ông Thừa, Phúc, Tiên, Vinh… đều khai nhận phù hợp với tài liệu cơ quan điều tra thu thập được. Các ông Hiếu, Trường và Vinh đều thừa nhận có nhận quà của CIPCO. Ông Hiếu và ông Trường, mỗi người đã nộp lại số tiền là 20.000 USD. Ông Vinh thừa nhận có nhận của CIPCO 5.000 USD nhưng đã bán để sử dụng mục đích cá nhân nên tự nguyện giao nộp 2 lượng vàng SJC để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hiếu trình bày bản thân không nhận trực tiếp từ CIPCO mà sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới tìm thấy trong tập hồ sơ cũ nên giao nộp. Ông Trần Việt Trường thừa nhận có nhận quà của CIPCO, nhưng cho rằng là quà Tết của doanh nghiệp tặng. Đối với quà là chai rượu, bộ ấm chén thì do không sử dụng nên đã tặng lại cho người khác vào dịp Tết nên không biết là loại gì... Theo cơ quan điều tra, hiện chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý các cá nhân này về tội nhận hối lộ. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cũng theo cơ quan điều tra, các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư dự án theo đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Việc UBND TP Cần Thơ cũ ban hành văn bản chấp thuận CIPCO được nghiên cứu đầu tư khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật đã tạo cơ chế “xin - cho”, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Cơ quan điều tra kiến nghị UBND TP Cần Thơ rà soát lại quy trình ban hành văn bản chấp thuận chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án, đảm bảo đúng pháp luật, tránh tình trạng phát sinh “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp và tạo kẽ hở cho tiêu cực...

Liên quan vụ việc, hồi tháng 4/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định các ông Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này "gây hậu quả nghiêm trọng", làm giảm uy tín tổ chức đảng và chính quyền, "đến mức phải thi hành kỷ luật". Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo ông Trần Việt Trường; đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiếu. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Hiếu thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII...



Tác giả: Minh Lâm

Nguồn tin: cand.com.vn