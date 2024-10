Lan tỏa khát vọng cống hiến trong thanh niên qua tinh thần của Anh hùng Lý Tự Trọng

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024), sáng 20/10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Tinh thần Lý Tự Trọng – Khát vọng của thanh niên”.

Chủ trì điều hành hội thảo.



Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Đinh Thị Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 8.914 điểm cầu trong và ngoài nước.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng nhấn mạnh, Đảng ta luôn khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế".

Trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay không chỉ dừng lại ở việc kế thừa truyền thống mà còn phải bồi đắp, làm giàu thêm truyền thống bằng những hành động thiết thực, hiện thực hóa khát vọng mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch tìm nhiều cách chống phá và tác động tiêu cực đến thế hệ trẻ, đặt ra công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh niên càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng phát biểu đề dẫn hội thảo.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Hội thảo “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên” nhằm tôn vinh, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, là dịp để các cấp bộ Đoàn cả nước, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục noi gương anh hùng Lý Tự Trọng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; lan tỏa khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò xung kích trên các mặt trận, góp sức dựng xây quê hương, đất nước, vững bước theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn.

Hội thảo tập trung đi sâu, phân tích vào các nội dung chính về cội nguồn giá trị văn hóa, truyền thống của vùng đất và con người Hà Tĩnh, góp phần hình thành tư tưởng, nhân cách, chí hướng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng; tinh thần bất khuất, kiên trung của đồng chí Lý Tự Trọng và những bài học quan trọng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ngày nay; khát vọng và lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới; những định hướng và giải pháp để thanh niên hiện thực hóa khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước…

Ngay sau phát biểu đề dẫn, các đại biểu tham dự hội thảo đã trình bày tham luận với nhiều nội dung ý nghĩa và có tính thời sự. Nhiều tham luận đã tập trung phân tích, nêu bật những phẩm chất tốt đẹp của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên và những bài học quý từ cuộc đời anh để lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam học tập và noi theo. Sự hi sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng và ngọn lửa từ tinh thần cách mạng của đồng chí đã được trao truyền cho thế hệ trẻ.

Một số tham luận đã khẳng định được tinh thần cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng và các bậc tiền bối cách mạng đã giúp chúng ta rút ra nhiều bài học quý báu trong công tác tập hợp, tuyên truyền, giáo dục thanh niên và phát triển tổ chức trong bối cảnh tình hình mới. Qua đó khẳng định được tinh thần, khát khao, quyết tâm của thế hệ trẻ khi nguyện học tập, noi gương đồng chí Lý Tự Trọng, xung kích, tình nguyện cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng tham luận tại Hội thảo



Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định: Tuổi trẻ cả nước rất vinh dự, tự hào khi được tham gia chuỗi các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh anh Lý Tự Trọng, trong đó có hội thảo khoa học “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên” được tổ chức ngay trên quê hương Hà Tĩnh.

“Các tham luận trình bày tại hội thảo, đã làm sâu hơn, sáng tỏ hơn cuộc đời, sự hy sinh và lý tưởng cách mạng của anh Lý Tự Trọng. Cuộc đời của anh đã để lại cho các thế hệ thanh niên Việt Nam một di sản quý giá. Sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng dân tộc đầy vẻ vang của anh đã để lại cho lớp lớp thanh niên Việt Nam nhiều bài học quý giá. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, yêu đồng bào và tinh thần tự tôn dân tộc; lý tưởng sống cao đẹp, tấm lòng kiên trung theo Đảng, sẵn sàng cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là những bài học về tấm gương ham học hỏi, ham hiểu biết, tinh thần tự học, tự rèn để không ngừng tiến bộ; về lòng can đảm, gan dạ, anh dũng và ý chí sắt đá của một chiến sĩ cộng sản chân chính; bài học về tình đồng chí, đồng đội thủy chung son sắt.

Cuộc đời, sự nghiệp của anh Lý Tự Trọng là nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp nối, không ngừng nỗ lực học tập, lao động, rèn luyện, cống hiến để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tổng kết hội thảo.



Theo Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, những nội dung của hội thảo sẽ góp phần quan trọng đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ gắn với tấm gương Lý Tự Trọng và những người anh hùng trẻ tuổi. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xác lập các giải pháp mới, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng cống hiến của thế hệ trẻ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: Báo Công Luận