Khu kinh tế Vũng Áng: Tuyến đường huyết mạch xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Tuyến đường Nguyễn Trãi, dài khoảng 3 km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 1A với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn lưu thông.
Theo ghi nhận của phóng viên vào cuối tháng 5/2026, trên toàn tuyến xuất hiện dày đặc các vị trí hư hỏng. Mặt đường nhiều đoạn bong tróc, nứt nẻ, đứt gãy kéo dài. Nhiều “ổ voi”, “ổ gà” xuất hiện liên tiếp khiến bề mặt đường trở nên gồ ghề, lồi lõm. Có đoạn lớp nhựa bị cày xới tạo thành các rãnh sâu, gây khó khăn cho phương tiện khi di chuyển.
Tại một số vị trí, kết cấu nền đường bị biến dạng hoàn toàn, lớp nhựa mặt đường vỡ vụn, đá dăm trồi lên khỏi bề mặt. Mỗi khi xe tải trọng lớn lưu thông qua các điểm hư hỏng, phương tiện phải giảm tốc độ để tránh va đập mạnh. Nhiều xe máy khi đi qua khu vực này phải di chuyển chậm, liên tục đánh lái tránh các hố sâu.
Theo quan sát thực tế, lưu lượng xe tải chở đất, đá, cát và vật liệu xây dựng hoạt động liên tục từ sáng sớm đến chiều tối. Nhiều phương tiện có tải trọng lớn phục vụ các công trình, dự án trong khu kinh tế thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này. Việc lưu thông với tần suất dày đặc khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp.
Bên cạnh tình trạng hư hỏng mặt đường, bụi phát sinh từ hoạt động vận tải cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân sống dọc hai bên tuyến. Trong những ngày nắng, mỗi khi đoàn xe tải chạy qua, bụi cuốn lên mù mịt.
Đoạn đường phía trước trụ sở Công an phường Vũng Áng, đơn vị phải thuê nhân công dọn dẹp bụi bặm, bùn đất bám trên mặt đường, hai bên lối vào trụ sở.
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, trú tại phường Vũng Áng cho biết: “Xe tải chở vật liệu phục vụ các dự án trên địa bàn chạy từ sáng sớm đến chiều tối, đường thì lởm chởm, lồi lõm như luống trồng rau, người dân chúng tôi đi lại rất khó khăn, nguy hiểm. Trời nắng bụi mù mịt, mưa thì ngập bùn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao”.
Theo người dân địa phương, vào thời điểm trời mưa, nhiều đoạn đường xuất hiện bùn đất do nước đọng tại các vị trí sụt lún và vật liệu rơi vãi từ xe tải. Một số khu vực bị ngập cục bộ khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.
Chị Trần Thị Hường, sống gần tuyến Nguyễn Trãi, chia sẻ: “Chúng tôi sống ở đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tai nạn. Đường thì xuống cấp, mật độ xe cộ thì nhiều. Đêm hôm mà có chuyện gì là không kịp trở tay. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa”.
Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tình trạng hư hỏng mặt đường còn tác động đến hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp trong khu kinh tế. Nhiều phương tiện phải giảm tốc độ khi lưu thông qua các đoạn hư hỏng, làm tăng thời gian vận chuyển và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: Đây là tuyến đường chính phục vụ các dự án lớn trong Khu kinh tế Vũng Áng nên thường xuyên có phương tiện tải trọng lớn lưu thông. Để đảm bảo ổn định lâu dài cho tuyến đường, cần thiết phải thường xuyên nâng cấp, sửa chữa toàn tuyến. Địa phương đã báo cáo tỉnh để quan tâm đầu tư đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế.
Trong bối cảnh nhiều dự án lớn đang triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng, lưu lượng vận tải dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Thực trạng hư hỏng trên tuyến Nguyễn Trãi và nhiều tuyến đường khác đang đặt ra yêu cầu về việc nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển và đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện lưu thông qua khu vực.
Huyết mạch giao thông ở Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp, hư hỏng. Video: Hạnh Nguyên.
Tác giả: Hạnh Nguyên
Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết