Hà Tĩnh “làm mới” quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng, mở rộng quỹ đất công nghiệp

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng



Ngày 14/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm phù hợp với các định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, cũng như quy hoạch tỉnh.

ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ

Theo báo cáo tại cuộc họp, mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch là xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững, đồng thời là trung tâm thu hút đầu tư và trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực.

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh để điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng của đồ án. Trong đó, tập trung mở rộng diện tích đất khu công nghiệp, tăng cường kết nối với khu vực Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng, bố trí không gian phát triển Khu thương mại tự do Vũng Áng và hoàn thiện các phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Theo dự thảo, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ Khu kinh tế Vũng Áng với diện tích khoảng 22.781 ha, thuộc các phường Vũng Áng, Hoành Sơn và phần lớn diện tích các phường Sông Trí, Hải Ninh. Dự báo đến năm 2050, quy mô dân số khu vực này đạt khoảng 249.000 người.

Khu kinh tế được định hướng phát triển thành đô thị trung tâm phía Nam của Hà Tĩnh gắn với khu kinh tế tổng hợp đa ngành, bao gồm các khu chức năng như khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu kinh tế cảng biển, khu thương mại dịch vụ du lịch và các khu đô thị mới.

Sau khi điều chỉnh, diện tích đất dành cho công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hậu cảng dự kiến khoảng 7.260 ha. Quy hoạch cũng định hướng hình thành trung tâm logistics cấp quốc gia tại khu vực Vũng Áng – Sơn Dương, đồng thời, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Lào và Đông Bắc Thái Lan, hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông và xử lý môi trường.

KHU KINH TẾ ĐỘNG LỰC VỚI NHIỀU DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN

Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập năm 2006 với diện tích tự nhiên 22.781 ha. Khu vực này có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương quốc tế, nằm trên hành lang hàng hải quốc tế và là cửa ngõ ra biển của Lào, Thái Lan thông qua Quốc lộ 12C.

Ngoài ra, khu kinh tế còn có hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng như Quốc lộ 1, cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Bắc – Nam và cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Đại biểu theo dõi sơ đồ trình chiếu các nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050.



Đến nay, Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút 156 dự án đầu tư, trong đó có 56 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD và 100 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 85.000 tỷ đồng. Nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đang hoạt động tại đây như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, cùng các dự án sản xuất ô tô điện, pin xe điện và các dự án điện gió.

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế Vũng Áng đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Hà Tĩnh. Hằng năm, khu kinh tế đóng góp hơn 25% tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, hơn 95% kim ngạch xuất nhập khẩu và khoảng 60% tổng thu ngân sách, đồng thời, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động.

Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, khu kinh tế vẫn còn một số hạn chế như hạ tầng giao thông nội vùng và kết nối đối ngoại chưa đồng bộ; hạ tầng cảng biển và logistics chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; quỹ đất công nghiệp còn lại không nhiều; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm. Bên cạnh đó, cơ cấu công nghiệp hiện vẫn phụ thuộc lớn vào hoạt động của Tổ hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh, trong khi hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển tương xứng.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nội dung đồ án bảo đảm phù hợp với các quy hoạch chung, quy hoạch ngành. Đồng thời, cần cập nhật đầy đủ các dự báo về phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, đô thị để tính toán hợp lý quy mô, cơ cấu sử dụng đất cho từng lĩnh vực, bảo đảm tính khả thi và tầm nhìn dài hạn của quy hoạch.

Đồ án cần làm rõ định hướng phát triển không gian tổng thể của khu kinh tế; bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại để thu hút đầu tư; định hướng hình thành đô thị trung tâm, bố trí hợp lý các công trình hạ tầng xã hội, bảo đảm các thiết chế về giáo dục, y tế, văn hóa, khu nhà ở cho công nhân… nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân và lực lượng lao động trong khu kinh tế.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn