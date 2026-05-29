VSIP muốn Hà Tĩnh đẩy nhanh thủ tục khu đô thị 185ha cạnh KCN Bắc Thạch Hà

Theo Văn bản số 065-26/BOD/VSIPHT ngày 23/4/2026 do Tổng giám đốc Teng Wei Hong ký gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đề nghị địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho Khu đô thị - dịch vụ tại xã Thạch Hà.



Dự án này nằm trong tổng thể Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn VSIP được ký từ tháng 5/2023 với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 603ha, gồm khu công nghiệp khoảng 418ha và khu đô thị - dịch vụ khoảng 185ha.

Theo VSIP Hà Tĩnh, việc phát triển khu đô thị đồng bộ, hiện đại gần các khu công nghiệp là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt và dịch vụ cho chuyên gia, kỹ sư và người lao động trong bối cảnh hoạt động thu hút đầu tư tại Bắc Thạch Hà đang được đẩy mạnh.

KCN Bắc Thạch Hà được xem là “hạt nhân” trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghiệp - đô thị của VSIP tại Hà Tĩnh.



Doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Thạch Hà rà soát Quy hoạch chung hiện có (nếu cần thiết), đồng thời sớm lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, VSIP Hà Tĩnh cũng kiến nghị các sở, ngành liên quan hỗ trợ hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng và đất đai trong quá trình triển khai dự án.

Trước đó, tháng 8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án KCN Bắc Thạch Hà - giai đoạn 1 với quy mô 190,41ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.555 tỷ đồng.

Đây được xem là dự án hạ tầng công nghiệp quy mô lớn của Hà Tĩnh trong chiến lược mở rộng không gian phát triển công nghiệp về phía Bắc TP Hà Tĩnh và khu vực ven biển.

VSIP tiếp tục có văn bản gửi Hà Tĩnh thúc thủ tục triển khai khu đô thị - dịch vụ 185ha tại Thạch Hà.



Theo VSIP Hà Tĩnh, đến tháng 3/2026, KCN Bắc Thạch Hà đã thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp với diện tích cho thuê khoảng 26ha, tương ứng tỷ lệ lấp đầy khoảng 19%. Các doanh nghiệp hiện đang triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng nhà máy.

Song song với việc vận hành giai đoạn 1, doanh nghiệp cũng đang điều chỉnh quy hoạch cục bộ KCN Bắc Thạch Hà nhằm chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư KCN VSIP Hà Tĩnh 2 với quy mô khoảng 190ha, dự kiến hoàn tất trước tháng 8/2026.

Theo định hướng nghiên cứu trước đó, khu đô thị - dịch vụ 185ha tại Thạch Hà sẽ phát triển các phân khu nhà ở, thương mại, trường học, y tế, công viên thể thao và các tiện ích hỗn hợp nhằm hình thành không gian đô thị đồng bộ phục vụ khu công nghiệp và các hoạt động dịch vụ liên quan.

Khu đô thị - dịch vụ mà VSIP đề xuất thúc đẩy triển khai tại xã Thạch Hà có quy mô khoảng 185ha, được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp “Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ”.



VSIP là liên doanh giữa Tổng công ty Becamex IDC và nhóm nhà đầu tư Singapore do Sembcorp Development dẫn đầu. Sau gần ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, VSIP đã phát triển mạng lưới khu công nghiệp và đô thị tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngoài các trung tâm công nghiệp lớn như Bình Dương, Bắc Ninh và Hải Phòng, những năm gần đây VSIP liên tục mở rộng đầu tư vào khu vực miền Trung với các dự án tại Nghệ An, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh, TP. Huế.

Đáng chú ý, tại Nghệ An, VSIP đang phát triển mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ quy mô lớn tại TP Vinh và huyện Hưng Nguyên. Mô hình này được xem là nền tảng để hình thành các đô thị vệ tinh gắn với các trung tâm sản xuất công nghiệp.

Tại Hà Tĩnh, việc thúc đẩy song song KCN Bắc Thạch Hà và khu đô thị - dịch vụ 185ha cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ tại khu vực cửa ngõ phía Bắc TP. Hà Tĩnh.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn