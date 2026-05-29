Đường phố Hà Nội hóa sông sau cơn mưa 'vàng'

Cơn mưa dông biến nhiều tuyến phố ở Hà Nội thành 'sông' Mưa lớn chiều 28/5 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng, ách tắc giao thông.

Khoảng 18h ngày 28/5, nhiều khu vực tại nội thành Hà Nội xuất hiện cơn mưa lớn kèm sấm chớp. Mưa xuất hiện vào đúng giờ tan tầm nên nhanh chóng gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông ở một số tuyến phố.

Bên cạnh đó, lượng mưa lớn chỉ trong thời gian ngắn khiến nhiều đoạn đường bị ngập úng, người dân đi lại khó khăn. Trên mạng xã hội, hình ảnh các tuyến đường ngập sâu cũng được nhiều người cập nhật, chia sẻ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ninh Thanh Tùng cho biết khi di chuyển trên đường Mỹ Đình lúc 18h30, anh khá chật vật bởi nước đã ngập ngang bánh xe máy. Một số người phải tắt máy, dắt bộ vì sợ xe bị ngập nước vào động cơ.

Tương tự tại đường Đình Thôn (phường Từ Liêm), Bàng Thắng cho biết khu vực cũng ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy không thể di chuyển.

Trong khi đó, cơn mưa dông thoáng qua cũng khiến con phố Duy Tân (phường Cầu Giấy) xảy ra tình trạng ngập úng.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở phường Từ Liêm, Cầu Giấy (Hà Nội) ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Thùy Linh, Văn Đoàn.

Đến khoảng 19h30, cơn mưa vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi khiến tình trạng ngập trở nên nghiêm trọng. Nhiều người cho biết phải trú tạm mưa ở các hàng quán, cầu vượt trên đường để phòng mưa lớn gây gãy đổ cây hoặc tình huống nguy hiểm.

Trước đó vào khoảng 16h, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo nhiều khu vực nội thành Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông. Vùng mưa có thể lan sang nhiều phường khác thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm, tập trung vào chiều tối và đêm.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn