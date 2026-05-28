Người dân bức xúc vì phải vượt nắng nóng đến ký nhận vài nghìn tiền hỗ trợ

Đơn cử, hộ gia đình ông N.H.S được hỗ trợ 2.600 đồng nhưng yêu cầu gia đình phải đến phường ký nhận. Điều đáng nói, ông S đã 78 tuổi nhưng không được cử người thân ký nhận thay và phải “chính chủ” đến nhận.

Chị Q (con gái ông S) cho biết, ba tôi bị bệnh ung thư gan, mặc dù trời thì nắng nóng nhưng tổ dân phố cũng nói ba tôi cầm theo căn cước công dân để lên trụ sở thôn An Hòa (cách nhà khoảng 4 km) nhận tiền hỗ trợ. Khi lên tới nơi, ba tôi chờ mấy tiếng đồng hồ nhưng họ chưa giải quyết. Kết quả ba tôi nhận chỉ có 2.000 đồng (do không có tiền lẻ nên họ không đưa 600 đồng).

"Đợt bão lũ vừa qua, gia đình khi khai vào tờ khai thống kê là bị bay la phông (trần nhà), bể kính cửa sổ và bể 2 chậu cây kiểng. Trong khi đó, tiền hỗ trợ 2.600 đồng là tiền hỗ trợ 02 cây mai con giống (theo giải thích của bà Võ Thị Sa - tổ trưởng Tổ dân phố Hiếu An)." - chị Q thông tin thêm.

Chị Q cho rằng, gia đình không đặt nặng vấn đề tài chính, nhưng rõ ràng quy trình hỗ trợ thiên tai này mang tính hình thức, máy móc và gây phiền hà cho những người dân, nhất là người dân nghèo, người cao tuổi.

Ngoài hộ gia đình ông S. trên địa bàn phường Bình Định còn có các hộ khác cũng chỉ nhận được hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng, cá biệt có hộ chỉ nhận được 1.300 đồng.

Riêng tại tổ dân phố Hiếu An, 1 hộ được hỗ trợ 1.300 đồng, 6 hộ nhận hỗ trợ 2.600 đồng, 4 hộ gia đình nhận hỗ trợ 3.900 đồng. Còn lại được hỗ trợ từ 6.500 đồng đến vài chục triệu đồng.

Theo UBND phường Bình Định, mức hỗ trợ được tính theo quy định của Nhà nước dựa trên diện tích thiệt hại thực tế. Cụ thể đối với cây mai, bảng giá hỗ trợ là 10 triệu đồng/ha. Vì diện tích thiệt hại của một số hộ rất nhỏ nên số tiền hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng, như trường hợp hộ ông S. được hỗ trợ 2.600 đồng do diện tích thiệt hại chỉ 0,0003 ha. Đây là đợt hỗ trợ đầu tiên dành riêng cho thiệt hại hoa màu với tổng kinh phí hơn 313 triệu đồng cho 401 hộ dân.

Chủ tịch UBND phường Bình Định, ông Lê Quốc Cường cho rằng: Hiện đã nắm thông tin của vụ việc. Tuy nhiên, người đi nhận tiền của hộ ông S. là người nhà của ông S. Do đó, hoàn toàn không có chuyện chính quyền bắt buộc ông S. phải đi nhận. Hơn nữa, việc hỗ trợ cho người dân dựa trên hồ sơ do người dân kê khai thông qua đợt khảo sát tình hình thiệt hại do bão lũ năm 2025 vừa qua.

Riêng phần hỗ trợ thiệt hại hoa màu đợt này, hộ ông S. kê khai là bị gãy 2 cây mai con (một năm tuổi); do đó, phường hỗ trợ 1.300 đồng/cây mai giống (hỗ trợ 70% thiệt hại) là phù hợp với phần thiệt hại mà gia đình ông S. khai báo. Dù mức hỗ trợ của một số hộ rất thấp, người dân vẫn phải ký nhận đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.

Chính quyền cơ sở đang cố gắng thực hiện đúng quy định về hỗ trợ thiệt hại do bão lũ cho người dân. Tuy nhiên thực tế cho thấy hình thức nhận hỗ trợ ( đến trực tiếp thay vì chuyển khoản, chuyển đổi số) và cách chia nhỏ từng phần hỗ trợ (thiệt hại về nhà cửa, thiệt hại về hoa màu,…) đã tạo ra những căng thẳng và xung đột không đáng có. Thiết nghĩ chính sách đúng, tốt nhưng quy định và việc thực hiện chính sách ấy như thế nào để người dân thấy thuận lợi, muốn cảm ơn,… là điều mà mỗi cán bộ, tập thể quản lý phải sáng tạo khi vận dụng cho phù hợp thực tế!

Tác giả: Sỹ Thắng - PV

Nguồn tin: Báo Tin Tức