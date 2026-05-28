Hà Tĩnh siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tăng cường xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. (Ảnh: QLTT)



Theo chỉ đạo tại văn bản số 4828/UBND-VX2 ngày 27/5/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị chức năng cần tập trung đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng yêu cầu tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trên môi trường mạng, nhất là tình trạng kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua các nền tảng số và mạng xã hội.

Việc thực thi pháp luật phải bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ các văn bản chỉ đạo liên quan và các kế hoạch triển khai của tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Việc tiếp tục siết chặt quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Tác giả: Lê Đình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn