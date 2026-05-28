Người lái ôtô 'khóa đuôi' xe khác ở Hà Tĩnh bị phạt 50 triệu đồng

Chiều 28/5, Linh, 41 tuổi, trú phường Thành Sen, bị TAND Khu vực 1 Hà Tĩnh xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Viết Linh tại tòa, chiều 28/5. Ảnh: Đức Hùng



Theo hồ sơ, khoảng 10h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), thanh niên 29 tuổi lái ôtô 5 chỗ chở người thân đi chúc Tết. Khi rẽ vào ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thì xe không thể di chuyển tiếp vì chiếc ôtô màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường rộng hơn 4 m. Người này xuống tìm thông tin liên hệ với chủ xe nhưng không thấy nên bấm còi báo hiệu.

Vài phút sau, Linh xuất hiện, nhận là chủ xe. Nam thanh niên đề nghị di chuyển ôtô gọn vào lề để các phương tiện có thể đi qua ngõ, nhưng Linh không đồng ý, hai bên to tiếng. Linh sau đó đã lái thêm một ôtô khác đến, cố ý đỗ chắn phía sau xe của nam thanh niên nhằm không cho di chuyển, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại trong ngõ 71, đường Quang Lĩnh.

Khi công an tới làm việc, hai bên vẫn chưa hòa giải được. Đến 14h cùng ngày, người này mới lái xe rời đi.

Tình huống ôtô 5 chỗ màu đen của nam thanh niên bị hai phương tiện khác chặn đầu hồi tháng 2. Video: Hùng Lê

Ngày 26/2, Linh bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. Thời điểm đó Linh nói đã nhận thức hành vi của mình là sai, thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ.

Phiên tòa đang diễn ra phần xét hỏi.

