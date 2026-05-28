Hà Tĩnh: Không tổ chức khảo sát, đánh giá đầu vào phân loại học sinh

Ngày 28/5, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, yêu cầu các địa phương phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác xã hội hóa giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học và công tác tuyển sinh đầu cấp, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT liên quan đến tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT năm học 2026-2027.

Việc xếp lớp học sinh sau tuyển sinh phải bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch.



Một trong những nội dung được nhấn mạnh là việc xếp lớp học sinh sau tuyển sinh phải bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, không tổ chức khảo sát, đánh giá đầu vào để phân loại học sinh, không để xảy ra tình trạng lựa chọn học sinh, lớp chọn, giáo viên chủ nhiệm hoặc các hình thức phân loại học sinh không phù hợp, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường thực hiện sắp xếp lớp học đầu cấp bảo đảm tương đối đồng đều giữa các lớp về sĩ số học sinh, tỷ lệ nam - nữ, học sinh khuyết tật, học sinh cần hỗ trợ và các điều kiện học tập khác theo quy định hiện hành. Việc bố trí lớp học cần phù hợp với điều kiện thực tiễn, quy mô trường lớp, đồng thời bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải công khai kế hoạch tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương án xếp lớp và các thông tin liên quan theo quy định; tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và Nhân dân.

Sở GD&ĐT đề nghị các địa phương quan tâm rà soát cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên để xây dựng phương án tuyển sinh, sắp xếp lớp học phù hợp, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng của học sinh và tạo thuận lợi cho việc đi lại của phụ huynh, học sinh.

Cùng với đó, các địa phương, cơ sở giáo dục cần tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện thiếu công bằng, thiếu minh bạch hoặc không đúng quy định trong quá trình thực hiện.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết