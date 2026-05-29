Nữ sinh lớp 10 rơi xuống thác sâu hơn 8m tử vong

Trước đó, trưa cùng ngày, một nhóm học sinh đến khu vực thác Phú Xuân vui chơi. Khoảng 15h, trong lúc di chuyển gần khu vực thác nước, em H.T.B.M (SN 2010, học sinh lớp 10, trú tại xã Gia Hiệp) không may trượt chân, rơi xuống vực sâu khoảng 8m.

Your browser does not support the video tag.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi vị trí gặp nạn.

Nhận được tin báo, UBND xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

... Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên khỏi vị trí gặp nạn.

Do địa hình khu vực vực sâu hiểm trở, vách đá dựng đứng và nhiều đá lớn nên lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây cáp cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa lên khỏi vực sâu.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Khắc Lịch - Phi Long

Nguồn tin: cand.vn