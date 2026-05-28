Học sinh lớp 9 mua linh kiện qua mạng tự chế ''siêu xe'' có thể chạy hơn 100km/h

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hương Phố phát hiện em P.Đ.N (SN 2011), học sinh lớp 9, trú tại xã Hương Phố thường xuyên đặt mua nhiều linh kiện như bình ắc quy, dây làm mát cùng một số thiết bị khác để phục vụ việc độ chế phương tiện nhằm tăng công suất và tốc độ vận hành.

Tiến hành kiểm tra tại nhà em P.Đ.N, lực lượng Công an phát hiện 1 phương tiện đã bị thay đổi hoàn toàn kết cấu, kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật nguyên bản; nhiều bộ phận như bánh xe, khung xe, bình ắc quy, bảng điều khiển, hệ thống dây dẫn… đã được tháo lắp, cải tạo trái phép.

Theo trình bày của N, sau khi xem các video hướng dẫn chế xe trên mạng xã hội, em đã tự đặt mua linh kiện qua mạng để lắp ráp, chế tạo phương tiện nói trên. Chiếc xe sau khi hoàn thiện có thể đạt tốc độ khoảng 100km/h. Đáng chú ý, để điều khiển phương tiện này, người lái phải nằm rạp xuống xe, duỗi chân ra phía sau trong quá trình di chuyển nhằm giảm sức cản không khí và tối ưu tốc độ.

Công an xã Hương Phố đã lập biên bản, tịch thu phương tiện, mời phụ huynh cùng học sinh đến làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý con em mình trong việc sử dụng phương tiện giao thông; thường xuyên theo dõi hoạt động trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán, lắp ráp, độ chế phương tiện trái quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho các em học sinh và cộng đồng.

Tác giả: Đức An

Nguồn tin: vtv.vn