Bắt người đàn ông mua lợn dịch, cấp đông rồi bán ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Cường (SN 1968, trú thôn 7, xã Thạch Hà) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Hữu Cường



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Đồng Tiến phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu thu gom lợn nhiễm dịch bệnh để bán cho các cơ sở giết mổ, đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm.

Ngày 11.5.2026, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đ.V.T trú tại xã Đồng Tiến vận chuyển lợn nhiễm bệnh đến bán cho Nguyễn Hữu Cường tại xã Thạch Hà.

Sau thời gian theo dõi, điều tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hữu Cường đang giết mổ lợn tại nhà riêng. Tang vật thu giữ gồm 1 con lợn còn sống cùng khoảng 500kg thịt, xương và nội tạng lợn đã qua giết mổ được bảo quản trong tủ đông.

... CQĐT khám xét tại nhà Nguyễn Hữu Cường



Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số lợn và sản phẩm từ lợn nói trên đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2026 đến nay, Nguyễn Hữu Cường đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh tại nhiều địa phương để thu mua lợn bệnh với giá rẻ, sau đó đưa về giết mổ, cấp đông rồi bán cho các tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh ở khu vực Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên và vùng lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá