Khởi động Dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn khu kinh tế Vũng Áng

Theo kế hoạch, vào ngày 19/12, trên phạm vi cả nước sẽ diễn ra lễ khởi động, khởi công, khánh thành hơn 200 công trình, dự án có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đây là hoạt động có ảnh hưởng lớn, thể hiện quyết tâm cao của các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai các công trình trọng điểm, thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, đôn đốc và tổng hợp các dự án do các đơn vị đăng ký, đảm bảo tiến độ và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Các dự án được lựa chọn không chỉ có ý nghĩa chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

Khu kinh tế Vũng Áng - nơi tập trung các dự án động lực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, logistics và năng lượng của tỉnh Hà Tĩnh

Khu kinh tế Vũng Áng đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các nhà đầu tư. Trong sự kiện trọng đại lần này, Tập đoàn Vingroup đã đăng ký tổ chức lễ khởi động 02 dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, gồm: Dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 79.986 tỷ đồng và Dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh (nay là phường Sông Trí) với tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 79.986 tỷ đồng, bằng nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước, quy mô khoảng 461,22 ha và công suất thiết kế 5 triệu tấn/năm tại phường Vũng Áng. Dự án hướng tới việc xây dựng một tổ hợp sản xuất thép hiện đại, công nghệ cao, góp phần hình thành trung tâm công nghiệp luyện thép quy mô lớn của tỉnh. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics cảng biển, đồng thời mở rộng chuỗi giá trị sản xuất trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Lễ khởi động các dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Phối cảnh và Quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh)

Dự án khu đô thị mới Kỳ Trinh (nay là phường Sông Trí) có tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, nguồn vốn nhà đầu tư trong nước. Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 83/QĐ-KKT ngày 29/5/2025, với quy mô sử dụng đất dự án 84,12 ha theo quy hoạch được duyệt. Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ, đóng vai trò mở rộng không gian đô thị Kỳ Anh và đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, hạ tầng xã hội cho khu vực công nghiệp - dịch vụ Vũng Áng. Đây là dự án mang ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, phục vụ đội ngũ công nhân, chuyên gia và cộng đồng dân cư.

Hiện nay, hai dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, điều kiện để tổ chức lễ khởi động đúng kế hoạch vào ngày 19/12/2025. Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng các thủ tục, hướng dẫn chi tiết cho nhà đầu tư nhằm hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, rà soát quỹ đất, chuẩn bị mặt bằng sạch đảm bảo tiến độ việc triển khai thực hiện dự án theo lộ trình đề ra.

Việc hai dự án lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng là một trong những công trình của tỉnh Hà Tĩnh chào mừng Đại hội XIV của Đảng thể hiện quyết tâm của Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng góp phần vào định hướng chiến lược phát triển đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội./.

