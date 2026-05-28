Đánh sập đường dây cá độ bóng đá cực lớn qua website “Bún Chả TV”

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự để điều tra, điều tra mở rộng; khởi tố 10 bị can về hành vi Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm khác của các đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện đường dây hoạt động tổ chức phát sóng các trận thi đấu thể thao trên mạng internet tại hệ thống website “Bún Chả TV” có dấu hiệu vi phạm bản quyền nên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng lập chuyên án, tập trung đấu tranh.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét, thu giữ tài liệu phạm tội của các đối tượng.

Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định, hệ thống website “Bún Chả TV” do các đối tượng Nguyễn Anh Đoàn, sinh năm 2000, trú tại ấp Hải Bình, xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh; Đặng Thế Anh, sinh năm 1986, trú tại đường Xuân La, TDP 8, Xuân Đỉnh, Hà Nội; Đinh Thọ Bình, sinh năm 1992, trú tại Chung cư Đồng Phát Parkview, Hoàng Mai, Hà Nội và đồng bọn thực hiện có dấu hiệu của hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Trong các ngày 13,14/5, Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban chuyên án đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh chia làm nhiều tổ công tác phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành đấu tranh, triệt phá chuyên án, khám xét khẩn cấp, triệu tập làm việc 40 đối tượng tại các địa phương trên đã có hành vi “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225, Bộ Luật Hình sự năm 2015 liên quan đến việc phát sóng trực tiếp, bình luận các trận thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Quá trình triệu tập, khám xét, lực lượng phá án đã thu giữ 38 máy tính, 41 điện thoại di động, micro thu âm và nhiều tài khoản ngân hàng, cùng các phần mềm phát sóng các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự để điều tra, điều tra mở rộng; khởi tố 10 bị can về hành vi Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan để điều tra, gồm: Mai Nguyễn Nhật Minh, sinh năm 2000, trú ở Khu phố Hải Sơn; Nguyễn Anh Đoàn, sinh năm 2000, trú Ấp Hải Bình; Hoàng Thị Thúy Hằng, sinh năm 2004, trú Ấp Phước Hưng; Vũ Ngọc Phát, sinh năm 2003, trú ở Ấp Phước Thiện (đều thuộc xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh); Trương Đình Lộc, sinh năm 2003, trú ở khu phố 36, phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh; Bùi Tiến Dũng, sinh năm 1986, trú ở cụm Thượng Thanh, phường Việt Hưng, Hà Nội; Đinh Thọ Bình sinh năm 1992, ở Chung cư Đồng Phát Parkview, phường Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1999 ở Khu 2, xã Đoan Hùng, Phú Thọ; Lê Xuân Sơn, sinh năm 1999, ở Khu 16, xã Tu Vũ, Phú Thọ và Đặng Thế Anh, sinh năm 1986, ở Khu 7, P Nông Trang, Phú Thọ.

Cán bộ Công an Bắc Ninh đấu tranh với các đối tượng trong vụ án.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, khoảng từ tháng 2/2025, Công ty cổ phần Truyền thông và Công nghệ 3S Quốc tế có tập hợp một số đối tượng để phát triển hệ thống website “Bún Chả TV” có chức năng phát sóng trực tiếp, bình luận các trận thi đấu thể thao trong nước và quốc tế nhằm mục đích thu hút lượng lớn người truy cập, sau đó nhận tiền để đăng quảng cáo cho các cổng game đánh bạc trực tuyến trên hệ thống website “Bún Chả TV”.

Để che giấu hoạt động bất hợp pháp nêu trên, ẩn danh thông tin trên không gian mạng, các đối tượng đã thực hiện việc đăng ký tên miền, mua server từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, che giấu địa chỉ IP thật của server bằng dịch vụ Cloudflare, đăng ký thông tin các tài khoản quản trị hệ thống website “Bún Chả TV” bằng các thông tin ảo, trả lương nhân viên bằng tiền ảo USDT, liên lạc thông qua các ứng dụng OTT ẩn danh như Telegram, Signal. Đến nay, phía công ty đã phát triển được hệ thống gồm 7 nhóm (nhóm lập trình, nhóm vận hành website, nhóm nội dung, nhóm bình luận viên, nhóm quảng cáo, nhóm kế toán, nhóm SEO) với vai trò, nhiệm vụ cụ thể được phân công.

Việc đấu tranh thành công chuyên án có ý nghĩa tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đáp ứng các yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ đặt ra. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hành vi của các đối tượng vận hành hệ thống “Bún chả TV” không chỉ xâm phạm quyền tác giả gây thiệt hại cho các đơn vị nắm giữ bản quyền, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như cờ bạc, lừa đảo trực tuyến, phát tán mã độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh trên không gian mạng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng khác trong đường dây để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.

Tác giả: Phương Thuỷ

Nguồn tin: cand.com.vn