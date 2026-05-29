Cuộc sống "tam đại đồng đường" của nam Đại tá là NSND trong căn nhà 5 tầng 41m2 ở phố Kim Ngưu

Với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đanh thép và phong thái uy quyền, ông từng khiến nhiều người "ghét cay ghét đắng" qua hàng loạt vai diễn đình đám như Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, lão Cấn của Quỳnh búp bê hay đặc biệt là vai Chánh Tín trong Cảnh sát hình sự.

Ít ai biết rằng phía sau vẻ dữ dằn trên phim, nam nghệ sĩ ngoài đời lại có cuộc sống giản dị, đầm ấm bên đại gia đình trong căn nhà 5 tầng rộng 41m2 nằm ở phố Kim Ngưu, Hà Nội.

Từ "ông trùm xã hội đen" màn ảnh đến người đàn ông của gia đình

NSND Nguyễn Hải xuất thân là nghệ sĩ của lực lượng Công an nhân dân và mang quân hàm Đại tá. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ông ghi dấu ấn nhờ phong cách diễn xuất chân thật, gai góc và đầy chiều sâu.

Không sở hữu vẻ ngoài hào hoa kiểu tài tử, Nguyễn Hải lại có "gương mặt điện ảnh" rất riêng. Chỉ cần xuất hiện, ông đã tạo cảm giác uy nghiêm, khó đoán. Chính vì vậy, nam nghệ sĩ thường được các đạo diễn "đo ni đóng giày" cho những vai công an, tội phạm hay nhân vật phản diện có số má.

Vai diễn khiến tên tuổi ông bùng nổ phải kể đến lão Cấn trong bộ phim truyền hình Quỳnh búp bê. Nhân vật biến thái, độc ác đến mức nhiều khán giả ám ảnh, thậm chí có người còn ghét lây nam nghệ sĩ ngoài đời. Tuy nhiên, chính điều đó lại chứng minh khả năng hóa thân xuất sắc của ông.

Sau nhiều năm cống hiến, Nguyễn Hải được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Với khán giả truyền hình phía Bắc, ông được xem là một trong những "ông trùm phản diện" nổi bật nhất màn ảnh Việt.

Dù thành công với nghệ thuật, nam nghệ sĩ lại có cuộc sống khá kín tiếng. Ông ít xuất hiện ở sự kiện giải trí, không ồn ào đời tư và dành phần lớn thời gian cho gia đình. Nhiều đồng nghiệp nhận xét Nguyễn Hải ngoài đời hiền lành, vui tính, hoàn toàn trái ngược với hình tượng dữ dằn trên phim.

Căn nhà 5 tầng 41m2 luôn rộn ràng tiếng cười con cháu

Chia sẻ với Dân trí, NSND Nguyễn Hải cho biết, năm 1989, vợ chồng ông mua một mảnh đất rộng 41m2 tại phố Kim Ngưu, rồi xây dựng thành căn nhà 5 tầng để sinh sống. Sau gần 40 năm, ngôi nhà vẫn bền chắc, là tổ ấm của đại gia đình nhiều thế hệ.

Điều đặc biệt là dù diện tích không quá lớn, căn nhà lúc nào cũng đông vui bởi có tới 3 thế hệ cùng chung sống. Con trai, con gái nam nghệ sĩ sau khi lập gia đình đều ở cùng bố mẹ. Hiện tại, gia đình ông có 9 thành viên gồm vợ chồng nghệ sĩ, các con, con dâu, con rể và các cháu nội ngoại.

NSND Nguyễn Hải tâm sự rằng ông rất thích cuộc sống "tam đại đồng đường". Với ông, điều quan trọng không nằm ở việc nhà rộng hay nhỏ mà ở sự yêu thương, gắn kết giữa các thành viên.

Ông chia sẻ theo cách dí dỏm rằng nhà nhỏ không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là "bụng nhỏ", tức con người sống ích kỷ, không biết quan tâm nhau. Chính suy nghĩ ấy giúp gia đình nghệ sĩ nhiều năm qua vẫn giữ được không khí hòa thuận, ấm áp.

Trong căn nhà 5 tầng, vợ chồng ông ở tầng 2, còn các con sinh hoạt ở tầng 3 và tầng 4. Dù đông người nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện cho sinh hoạt chung.

Người giữ lửa cho tổ ấm ấy chính là bà xã Thúy Hằng. Nam nghệ sĩ nhiều lần dành lời khen cho vợ vì nấu ăn ngon, chăm lo chu đáo cho cả gia đình. Vì thích không khí sum vầy nên hầu hết các bữa ăn đều được tổ chức tại nhà thay vì ra ngoài hàng quán.

Những bữa cơm đông đủ con cháu chính là niềm vui lớn nhất của vợ chồng nghệ sĩ ở tuổi xế chiều. Sau ánh đèn sân khấu và những vai diễn gai góc, Nguyễn Hải trở về làm một người chồng, người cha bình dị giữa căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười.

Không chỉ yêu gia đình, nam nghệ sĩ còn thích chăm sóc cây cối. Những lúc rảnh rỗi, ông thường tưới cây, tỉa cành để tạo không gian xanh trong nhà. Với ông, đó cũng là cách thư giãn sau nhiều năm làm nghề.

Ở tuổi ngoài 60, NSND Nguyễn Hải không còn đóng phim dày đặc như trước. nhưng vẫn giữ tình yêu với nghệ thuật. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả là sau ánh hào quang, ông vẫn chọn cuộc sống giản dị, gắn bó với gia đình trong căn nhà nhỏ ở phố Kim Ngưu.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, mô hình "tam đại đồng đường" như gia đình ông trở nên hiếm hoi. Nhưng với nam nghệ sĩ, đó lại là điều quý giá nhất sau nhiều năm đi qua đủ vui buồn của nghề diễn.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: Thanh niên Việt