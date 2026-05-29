Rapper Mr. Nhân bị bắt vì ma túy là ai

Theo Tiền Phong, tối 28/5, PC04, Công an TP.HCM cho biết, liên quan chuyên án triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn vừa bị triệt phá, bắt giữ 140 đối tượng mới đây có Mai Thế Nhân (còn gọi là rapper Mr. Nhân).

Thông tin Mr. Nhân nằm trong đường dây ma túy gây xôn xao mạng xã hội, đặc biệt là giới rap.

Mr. Nhân tên thật là Mai Thế Nhân, sinh năm 1992 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM). Nhân là một gương mặt quen thuộc với giới underground khu vực phía Nam, bắt đầu theo đuổi rap vào giai đoạn 2012-2013 với rapname ban đầu là MTN.

Rapper Mr. Nhân bị bắt giữ vì nằm trong đường dây ma túy. Ảnh: Công an TP.HCM.

Sau đó, Mai Thế Nhân thành lập nhóm BR Boiz tại quê nhà, đóng vai trò là trưởng nhóm. Nam rapper từng vướng vòng lao lý. Sau khi chấp hành án trở về, Nhân được rapper Skyler mời gia nhập SGM, phát hành một số MV như Quên hết đi, Old but Gold, Ngẫm...

Trước đó, hôm 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Theo điều tra, từ việc phát hiện đối tượng nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ tên Đặng Phan Thanh Tùng hoạt động tại khu vực Bình Dương, lực lượng PC04 đã lần theo nhiều mắt xích, xác lập chuyên án VA0126Đ để triệt phá toàn bộ đường dây.

Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng PC04 đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng (trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng), thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại; 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 2 ô tô, nhiều xe mô tô, cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động phạm tội.

Ngoài rapper Mr. Nhân, thời gian qua, loạt người nổi tiếng bị bắt vì ma túy gồm diễn viên Miu Lê, ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh. Kéo theo đó, không ít người nổi tiếng bị réo tên vào các thông tin tiêu cực liên quan chất cấm trên mạng xã hội, khiến họ phải lên tiếng đính chính.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn