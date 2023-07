Khởi tố, bắt giam Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng

Công an huyện Bảo Lâm đọc quyết định khởi tố và bắt giam đối với ông Vũ Chí Hữu (bìa phải)

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai

Chiều 5/7, Công an huyện Bảo Lâm có mặt tại nhà riêng để tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Vũ Chí Hữu - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng) để điều tra tội nhận hối lộ liên quan đến đất đai.

Cùng với đó, lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Bảo Lâm và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Vũ Chí Hữu trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, TP Bảo Lộc.

Ông Hữu bị khởi tố vì những sai phạm trên lĩnh vực đất đai trong giai đoạn làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm. Trong thời gian này, ông Hữu đã cấu kết với ông Tạ Duy Phước (39 tuổi, ngụ Phường 2, TP Bảo Lộc) là cán bộ phụ trách đo đạc thuộc chi nhánh của đơn vị này để làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thửa, biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông.

Trong quá trình này, ông Hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Trước đó, chiều ngày 18/4, Công an huyện Bảo Lâm đã công bố quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Tạ Duy Phước (39 tuổi, ngụ Phường 2, TP Bảo Lộc) là cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Bảo Lâm để điều tra hành vi giả mạo trong công tác.

Theo điều tra, trong quá trình công tác tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, ông Phước đã lợi dụng chức vụ để làm sai lệch hồ sơ đăng ký tách thửa, biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, sau quá trình điều tra, làm rõ, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Sáng (44 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và ông Đỗ Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ huyện Thường Tín, TP Hà Nội) và Lương Công Vũ (38 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, là cán bộ địa chính thị trấn Lộc Thắng). Cả 3 người này đều bị Công an huyện Bảo Lâm bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Thông tin từ Công an huyện Bảo Lâm, trong quá trình thực hiện công tác đo vẽ để cập nhật, chỉnh lý bản đồ sử dụng và quản lý đất đai cũng như các hồ sơ biến động ở huyện Bảo Lâm, các bị can Sáng, Châu đã câu kết với Vũ để làm sai lệch hồ sơ địa chính, cập nhật biến động hồ sơ đất sai quy định.

Bị can Trần Viết Kiều. Ảnh TTXVN



Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng làm giả giấy tờ

...

Ngày 5/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Viết Kiều (sinh năm 1980, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh) là Phó Giám đốc Chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện nhóm đối tượng có hành vi cấu kết nhân viên ngân hàng tìm kiếm các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay số tiền lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng giả vờ tiếp nhận hồ sơ và đồng ý giải ngân trước một phần tiền nhưng thực chất là chuyển tiền từ các đối tượng cho vay sang cho họ. Sau một thời gian, nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được, yêu cầu cá nhân phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4 - 0,5%/ngày.

Trường hợp các cá nhân không trả tiền nợ gốc và lãi, nhóm đối tượng đến nhà ép buộc cá nhân viết giấy nợ và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để cấn trừ nợ.

Hoạt động của nhóm đối tượng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, nhân viên ngân hàng còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân để đưa vào ngân hàng làm thủ tục vay vốn.

Qua điều tra ban đầu, Trần Viết Kiều khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng nhưng chưa kịp vay, đã bị cơ quan Công an phát hiện.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An và các đơn vị chức năng khám xét nơi ở của một số đối tượng có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Nhóm đối tượng nêu trên cho vay nhiều tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác của nhóm đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Truy tìm các tổ chức, cá nhân đã nhận được tài liệu bị làm giả

Ngày 05/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có thông báo về việc truy tìm các tổ chức, cá nhân đã nhận được tài liệu bị làm giả lấy danh nghĩa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, nội dung vụ việc: Các đối tượng đã lấy danh nghĩa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm giả Công văn số 134/TƯHCTĐ về “Thư kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2023” đề ngày 12/5/2023 để gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nhằm ủng hộ tiền nhân kỷ niệm 160 năm ra đời của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã nhận được Công văn giả số 134/TUHCTĐ nêu trên gửi thông tin, tài liệu gốc (Công văn giả số 134/TUHCTĐ có dấu đỏ hình tròn đề Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, số 7 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ