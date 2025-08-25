Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu AHLĐ cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Ngày 7/8/2025, Văn phòng Chủ tịch nước có Tờ trình số 1053/TTr-VPCTN đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Nguyễn Thị Bình để vinh danh những đóng góp to lớn của bà trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt với cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam giai đoạn 1969-1976.

Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Sáng 25/8, tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã nhắc lại cuộc đàm phán Hiệp định Paris với Mỹ nhằm bàn về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Theo đó, bà nhấn mạnh, đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm ngành Ngoại giao.

Tại cuộc đàm phán 4 bên, Việt Nam có hai đoàn: Đoàn Việt Nam Dân chủ cộng hòa dẫn đầu là Bộ trưởng Ngoại giao Trần Xuân Thủy cùng Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và đoàn thứ hai của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do bà dẫn đầu. Hai đoàn đã phối hợp chặt chẽ, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết hợp lực và sau gần 5 năm đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thắng lợi trên bàn đàm phán ngoại giao đã góp phần vào thắng lợi lịch sử trọng đại của dân tộc, dẫn đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Ngày nay, chúng ta có hòa bình, độc lập, thống nhất với vị thế mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường. Tôi tin, với truyền thống 80 năm và bài học lịch sử quý báu, ngành Ngoại giao sẽ phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thắng lợi to lớn trong chặng đường mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, bà Bình chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, quê ở Quảng Nam (nay là Thành phố Đà Nẵng).

Trong giai đoạn 1969-1976, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam như là nhà nữ ngoại giao đầu tiên và duy nhất đến nay từng ký một Hiệp định quốc tế với đại diện Chính phủ Mỹ trong thời chiến.

