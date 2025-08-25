Khoảng 15-16h chiều nay, trọng tâm bão số 5 sẽ ở giữa Bắc Hà Tĩnh và Nghệ An

Ông Khiêm cho biết, sáng nay hệ thống quan trắc đã ghi nhận tại Nga Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; Trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Kỳ Anh có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8.

Trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các khu vực khác: Trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Như vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm ảnh hưởng mạnh nhất của bão số 5.

Đáng chú ý, theo Giám đốc TTDBKTTV, 10h sáng nay đã ghi nhận sóng biển ở mức rất cao. Biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã quan trắc được sóng cao từ 6.9-8.35m, Nghệ An 5.25m.

Dự báo những giờ tới, khi cơn bão tiến sát ven biển và đất liền, khu vực phía Nam Quảng Trị và Hà Tĩnh tiếp tục có thể có sóng cao 5-7m; Nghệ An, Thanh Hoá cũng có sóng cao 5-7m, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống đê kè ở khu vực này.

CBCS Công an Nghệ An được tăng cường về các xã ven biển để tăng cường chống bão.



Về mưa, từ hôm qua đến nay, rìa và vành ngoài bão số 5 đã gây mưa ở hầu hết các khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Mưa lớn tập trung đặc biệt ở khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là chỗ Hà Tĩnh và Quảng Trị. Hiện giờ là khu vực Nghệ An và các tỉnh khác.

Tổng lượng mưa tích lũy từ 19h ngày 24/8 đến 10h ngày 25/8, đã ghi nhận một số điểm có mưa rất lớn, lên đến 300mm như tại Hà Tĩnh, có những điểm mưa cường suất rất cao. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong hôm nay và ngày mai, trong thời gian chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5. Do vậy nguy cơ rất cao xảy ra lũ trên các hệ thống sông, đặc biệt là khu lưu vực sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; nguy cơ ngập lụt đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực vùng núi phía Tây, khu vực Bắc Trung Bộ, tập trung ở Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, và Quảng Trị.

Giám đốc Trung tâm TTDBKTTV cho hay, trong hai giờ qua, tốc độ di chuyển của bão đang chậm lại một chút so với đầu giờ sáng nay, trung bình 10-15km/h.

Đồng thời qua phân tích ảnh mây vệ tinh, quan trắc radar khí tượng cho thấy cấu trúc mây của cơn bão đã có dấu hiệu suy giảm về cường độ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật, khả năng cơn bão này trong 1-2 giờ tới có thể giảm cấp từ cấp 14 xuống cấp 13. Đây là điều mà chúng ta mong muốn, vì bão cấp 13-14 mà tác động đất liền thì nhiều cơ sở hạ tầng, nhà cửa cấp 4 không kiên cố sẽ bị ảnh hưởng rất lớn”, ông Khiêm nói.

Với tốc độ di chuyển như hiện tại thì còn khoảng vài giờ đồng hồ nữa thì bão sẽ vào đất liền, khoảng 15-16h chiều nay, trọng tâm là giữa khu vực phía Bắc Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trong phạm vi 100km bão có thể gây gió mạnh trên cấp 12, đặc biệt lưu ý tại khu vực phía Bắc Hà Tĩnh, khu vực Nghệ An, phía nam Thanh Hoá. Trong đó, khu vực thành phố Vinh (cũ) , khu vực ven biển Cửa Lò, Cửa Hội, các xã của Hà Tĩnh giáp ranh Nghệ An, tức thuộc huyện Nghi Xuân trước đây cần đặc biệt chú ý, có thể là nơi tâm bão đi vào.



