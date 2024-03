Huyện Lộc Hà (HàTĩnh) - Cây từ các dự án trồng cây xanh từ 2019 đến nay giờ ra sao?

Trước đó, ngày 19/2, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi đến nhiều tỉnh, thành phố, nêu rằng cơ quan này đang kiểm tra, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở các tỉnh, thành do Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị có liên quan thực hiện.

Cụ thể là tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên từ năm 2019 đến nay. Quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này (từ khi xin chủ trương đến nghiệm thu và thanh quyết toán). Các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án, hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án (từ khi theo dõi đến khi quyết toán dự án hoàn thành).

Theo tìm hiểu của Tạp chí Môi trường Xây dựng, từ năm 2019 tới nay, huyện Lộc Hà là đơn vị đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh về các dự án trồng mới cây xanh. Tổng các dự án lên tới hàng chục tỷ đồng. Vậy kết quả thực hiện các dự án trồng cây xanh do huyện này làm chủ đầu tư hiện giờ ra sao?

Đây là dự án trồng và chăm sóc 175 cây me tây (muồng tím) có quy cách (H=>4m; ĐK cổ rễ >=22cm - kích thước bầu 0,7x0,7x0,7m). Tính ra, tổng chi phí để trồng 01 cây me tây tại dự án này là 22,7 triệu đồng/cây. Công trình do Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ thực hiện.

Các dự án trồng cây xanh do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư được giao cho Ban quản lý cụm công nghiệp huyện Lộc Hà (nay là Ban Quản lý khu du lịch, cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật huyện Lộc Hà) phụ trách. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Lộc Hà có 05 dự án trồng và chăm sóc cây xanh được thực hiện gồm:

Dự án “Cung cấp dịch vụ phi tư vấn theo hồ sơ được phê duyệt thuộc công trình Chăm sóc, duy trì và trồng mới cây xanh đô thị huyện Lộc Hà năm 2021” có tổng mức đầu tư 5.000.000.000 đồng. Đây là dự án trồng và chăm sóc 206 cây muồng tím (Kích thước bầu 0,7x0,7x0,7(m); H=>4m; ĐK cổ rễ (đo cách gốc rể 10-20cm)>=25cm). Tính ra, tổng chi phí để trồng 01 cây muồng tím tại dự án này là 24,27 triệu đồng/cây. Công trình do Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ thực hiện.

Dãy cây phi lao…trên trục đường chính qua khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà. Công trình do Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên thực hiện năm 2019.

Dự án “PTV Chăm sóc, duy trì và trồng mới cây xanh theo hồ sơ thiết kế được duyệt thuộc công trình Chăm sóc, duy trì và trồng mới cây xanh đô thị huyện Lộc Hà năm 2020” có tổng mức đầu tư 3.977.540.000 đồng. Đây là dự án trồng và chăm sóc 175 cây me tây (muồng tím) có quy cách (H=>4m; ĐK cổ rễ>=22cm – kích thước bầu 0,7x0,7x0,7m). Tính ra, tổng chi phí để trồng 01 cây me tây tại dự án này à 22,7 triệu đồng/cây. Công trình do Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ thực hiện.

Dự án “PTV Chỉnh trang cảnh quan, trồng mới cây xanh khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà” có tổng mức đầu tư 10.858.000.000 VND để trồng và chăm sóc các loại cây: cọ, vạn tuế, phi lao…trên trục đường chính qua khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà. Công trình do Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên thực hiện năm 2019.

Tại Quảng trường Mai Hắc Đế, huyện Lộc Hà cũng đã được trồng hàng trăm cây muồng tím

Dự án “Chỉnh trang cảnh quan vỉa hè khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà, đoạn từ trụ sở Viện kiểm sát nhân dân đến Đồn Biên phòng Cửa Sót” có tổng mức đầu tư 3.578.978.000. Ngoài hạng mục xây lắp thì công trình còn trồng số lượng: phi lao, chuỗi ngọc, mắt nai, cỏ lá gừng, hoàng lạc…Công trình do Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Bắc Á thực hiện năm 2020.

Gần đây nhất là dự án “Trồng cây xanh đô thị huyện Lộc Hà năm 2022” có tổng mức đầu tư 5.000.000.000 đồng. Công trình trồng và chăm sóc cây kè bạc, cây phát tài núi, cây tuyết mai…do Công ty TNHH MTV hoa kiểng Thành Trung thực hiện.

Được biết danh sách có 10 công ty thi công dự án cây xanh kèm theo công văn của tỉnh, trong đó có Công ty TNHH cây xanh Công Minh và 9 công ty khác có trụ sở tại các địa phương như QuảngTrị, Quảng Nam, HàTĩnh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình.

