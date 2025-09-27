Hơn 240.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 4.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó bão Bualoi

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Khôi.





Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện công điện của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ đạo tới toàn quân, đặc biệt là Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5 – những địa bàn chịu tác động trực tiếp. Lực lượng trực sẵn sàng hiện có 240.580 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 phương tiện.

Các quân khu đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp địa phương kiểm tra, bổ sung phương án, chủ động giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán khỏi vùng lũ, sạt lở. Các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Phòng không – Không quân, Binh đoàn 18 chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên biển và đường không. Lực lượng thông tin viễn thông, đặc biệt là Tập đoàn Viettel, đã rà soát toàn bộ hệ thống, bảo đảm chỉ huy thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng khẳng định, Bộ Quốc phòng sẽ bố trí lực lượng có mặt sẵn tại các khu vực trọng điểm, đề phòng tình huống bị chia cắt, cô lập, mất liên lạc, đồng thời phối hợp với các địa phương khảo sát khu vực nguy cơ, sẵn sàng điều động lực lượng từ Trung ương hoặc tại chỗ theo yêu cầu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, cần chú ý ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão để đưa ra các quyết định điều hành xả lũ hồ chứa, sơ tán người dân kịp thời, đúng thời điểm, tránh tình huống bị động.

Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng, phối hợp với địa phương và lực lượng tại chỗ, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh tâm lý chủ quan sau bão số 9.

... Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Khôi.





Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ 17h ngày mai (28/9), gió mạnh cấp 6 sẽ ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, vì vậy các địa phương phải cấm biển ngay từ trưa nay (27/9).

Một số nơi như Thanh Hóa đã chủ động cấm biển từ 6h sáng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện/286.677 lao động, trong đó có 143 phương tiện/1.335 lao động hoạt động tại khu vực giữa biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển an toàn, chủ yếu về phía Nam.

Trên đất liền, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, yêu cầu cấp bách là di dân khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn tất trước 17h ngày mai (28/9), tránh tình trạng bà con di dời muộn khi bão đã vào, bảo đảm nhu yếu phẩm tại chỗ do nguy cơ chia cắt.

Các địa phương tập trung gia cố đê điều xung yếu: Thái Bình (đê kè Đồ Minh), Ninh Bình (đê Cồn Tròn, Hải Thạnh, Tịnh Long), Thanh Hóa (đê Quảng Nam, đê biển Hải Bình), Nghệ An (Huỳnh Thọ, Long Thuận), Hà Tĩnh (Hội Thống, Cẩm Nhượng, Nghèn), Quảng Trị (đê Vĩnh Thái).

