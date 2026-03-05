Vừa làm thượng thọ được ít ngày, cụ ông 90 tuổi bị xe tải lùi cán tử vong khi đi bộ trong ngõ

Ngày 4-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ tài xế xe tải lùi xe thiếu quan sát đã cán qua người cụ ông 90 tuổi, dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ tài xế xe tải lùi xe thiếu quan sát nên cán tử vong cụ ông 90 tuổi



Theo hình ảnh camera an ninh khu vực ghi lại, khoảng 10 giờ 50 phút ngày 2-3, tài xế xe tải mang biển kiểm soát 99A-870.xx khi đi lùi đã tông rồi cán qua người cụ ông chống gậy đi chậm trong ngõ. Đáng nói, sau khi tông và cán phải cụ ông, tài xế xe tải không cho xe dừng lại để giữ nguyên hiện trường mà còn tiến lên phía trước dẫn tới chèn qua người nạn nhân lần nữa.

Sau 2 lần bị xe tải cán qua, cụ ông nằm bất động tại hiện trường, sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng xác định, tài xế gây tai nạn là Nguyễn Công Kh. (SN 1999, quê tỉnh Bắc Ninh). Cụ ông bị cán tử vong là N.V.N. (SN 1937, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên), người vừa làm thượng thọ 90 tuổi cách đây ít ngày.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định xe tải chưa lắp camera lùi nhưng tài xế thiếu quan sát, lùi ẩu khi di chuyển trong khu dân cư, không có người hỗ trợ lùi.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm hiện chưa có quy định pháp luật bắt buộc phải lắp camera lùi trên xe tải nhưng theo quy định, khi lùi xe, người điều khiển phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm mới được phép lùi.

