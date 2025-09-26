Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với bão BUALOI

Dự báo đường đi của Bão BUALOI - Bão số 10

Theo nhận định ban đầu của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, sau khi đi vào Biển Đông, bão sẽ đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Nguy cơ rất cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh vào ngày khoảng 28-29/9. Từ ngày 27-29/9 dự báo Hà Tĩnh có mưa rất to, trên các sông khả năng sẽ xảy ra đợt lũ lớn.

Đây là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng; để chủ động ứng phó với bão BUALOI từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11/4/2025 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2025; Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 29/5/2025 về tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng, chống thiên tai trong thời gian tới; Văn bản số 4968/UBND-NL1 ngày 10/7/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai; Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về Phương án ứng phó thiên tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Yêu cầu cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão; hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động ứng phó với thiên tai. Theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời chỉ đạo ứng phó; thường xuyên duy trì chế độ báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy các xã, phường phải bám sát địa bàn để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác ứng phó với bão, lũ trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh):

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

- Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của bão, chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp).

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra trên biển.

3. Chủ tịch UBND các xã, phường.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để cảnh báo và thông tin kịp thời đến người dân chủ động các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động thông tin về tình hình thiên tai trên địa bàn, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ có thể xảy ra.

- Khẩn trương rà soát cụ thể phương án sơ tán dân (địa điểm sơ tán, phương tiện sơ tán, hậu cần, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, cán bộ của địa phương phụ trách chỉ huy) để sơ tán dân kịp thời. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân). Đối với các khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất giao Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ vào tình hình mưa lũ chủ động triển khai các phương án sơ tán dân để đảm bảo an toàn cho người dân khi có mưa lũ.

- Khẩn trương giao các Đoàn công tác, cử cán bộ xuống tận các thôn, xóm hỗ trợ, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch như rau màu, cây ăn quả có múi, các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

- Khẩn trương tổ chức lực lượng để cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo,…).

- Triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu du lịch, các bãi tắm trên địa bàn, tuyệt đối không để du khách, người dân tắm biển, ở lại các vùng nguy hiểm khi đang có bão và mưa, lũ.

- Căn cứ tình hình bão, mưa lũ trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

- Chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc… kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực mưa, lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra sạt lở. Quyết định việc kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

- Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện của địa phương để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

4. Các đơn vị được giao quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập; đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các trọng điểm đê điều, các công trình đang thi công, các công trình bị hư hỏng sau bão số 5, số 6 vừa qua (đê Hội Thống, xã Đan Hải; đê Tả Nghèn, xã Mai Phụ; đê Hữu Phủ, xã Thạch Khê). Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có) ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí xung yếu.

- Đối với các hồ chứa có cửa van, đơn vị quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt là tình hình mưa lũ từ các cơ quan khí tượng thủy văn, để chủ động vận hành hạ thấp mực nước để đón lũ, đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du và tích đủ nước phục vụ sản xuất. Đối với các cống tiêu, thoát lũ phải cử người thường trực thường xuyên để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

...

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND phường Thành Sen, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị Hà Tĩnh và đơn vị liên quan kịp thời triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, các hạng mục phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, ảnh hưởng đến Đại hội.

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản.

7. Sở Công Thương

- Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các Chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến vận hành công trình, đảm bảo an toàn đập và phòng, chống thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp các công trình thủy điện trên địa bàn theo đúng quy định.

- Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với hệ thống điện, đặc biệt là để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành khi có thiên tai.

- Chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm để ứng cứu các địa phương bị chia cắt.

8. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các nhà mạng viễn thông trên địa bàn triển khai các phương án đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc, trong đó có phương án dự phòng cho các tình huống khẩn cấp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, các phường, xã.

9. Sở Xây dựng theo dõi diễn của thiên tai, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân. Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các địa phương cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các bến đò dọc, đò ngang, các ngầm, tràn qua sông, suối để tránh xảy ra các trường hợp thiệt hại về người do bất cẩn. Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo giao thông khi có thiên tai trên địa bàn. Chuẩn bị phương tiện để kịp thời chi viện cho các công trình trọng điểm khi có lệnh.

10. Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của các nhà trường, công tác khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế.

11. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra và chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản cho khách du lịch tại các địa điểm du lịch của tỉnh.

12. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông tin, hướng dẫn các Doanh nghiệp trong địa bàn Khu kinh tế khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với thiên tai, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động, phương tiện trên công trường và cơ sở hạ tầng, tài sản trên địa bàn Khu kinh tế.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động chi viện cho các địa phương.

14. Các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chỉ đạo các Nhà thầu đang thi công các công trình chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình đang triển khai thi công.

15. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó.

16. Báo Hà Tĩnh, các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến xã, phường thường xuyên thông báo diễn biến của bão, mưa lũ và các chỉ đạo của các cơ quan chức năng để các tổ chức, cá nhân toàn tỉnh biết chủ động phòng tránh.

17. Các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai một cách có hiệu quả.

18. Giao các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác Phòng chống thiên tai của tỉnh trực tiếp xuống tận cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão và tình hình mưa, lũ trên địa bàn.

19. Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó; thường xuyên duy trì chế độ báo cáo về UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Xem toàn bộ văn bản tại file đính kèm./.

Tác giả: BBT

Nguồn tin: hatinh.gov.vn