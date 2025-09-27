Hôm nay bão Bualoi mạnh thêm, khả năng vào Thanh Hóa - Quảng Trị tối mai

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi lúc 4h sáng 27-9 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng 27-9, tâm bão Bualoi (bão số 10) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Bão Bualoi đi rất nhanh

Cơ quan khí tượng cho biết hiện bão Bualoi đang đi rất nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 35-40km/h.

"Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Dự báo trong ngày và đêm nay (24 giờ tới), bão Bualoi tiếp tục đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30- 35km/h và có khả năng mạnh lên.

Đến 4h sáng mai, tâm bão Bualoi ở trên vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 180km về phía đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Trong sáng đến chiều mai (24 đến 36 giờ tiếp theo), bão tiếp tục đi nhanh theo hướng tây tây bắc, hướng về vùng biển các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Đến 16h chiều 28-9, tâm bão ở trên vùng biển từ Hà Tĩnh - Huế, cách phía bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía đông đông nam, cường độ bão lúc này duy trì mạnh cấp 12- 13, giật cấp 16.

Dự báo khoảng tối đến đêm mai, bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và suy yếu dần.

Video chuyên gia dự báo đường đi và cường độ bão số 10 Bualoi

...

Bão đổ bộ khả năng mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, mưa có nơi trên 600mm

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 28-9, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1-2m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28-9.

Từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ gần sáng mai đến 30-9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Tác giả: Chí Tuệ



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

