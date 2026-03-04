Xác cá hố rồng dài gần 2 m bất ngờ dạt vào bãi biển Đà Nẵng

Ngày 4-3, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng xác nhận một xác cá hố rồng (còn gọi là cá mái chèo) dạt vào bờ biển phường An Hải.

Sáng cùng ngày, nhiều ngư dân phát hiện xác cá lạ trôi dạt vào khu vực dọc dãy nhà hàng ven biển đường Võ Nguyên Giáp nên trình báo cơ quan chức năng. Sự việc nhanh chóng thu hút đông người dân hiếu kỳ đến xem và chụp ảnh.

Xác cá hố rồng dạt vào bãi biển Mỹ Khê, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Hải

Theo ghi nhận, con cá nặng khoảng 10 kg, dài gần 2 m, thân màu bạc trắng với nhiều đốm xanh, dọc sống lưng có vây màu đỏ hồng; phần đầu và phía dưới miệng có râu dài đặc trưng.

Cá hố rồng, thuộc chi Regalecus, là loài cá xương dài nhất thế giới. Cá này thường sinh sống ở tầng nước sâu ngoài khơi và được mệnh danh là "vua của các loài cá trích".

Theo các tài liệu khoa học, cá hố rồng có thể đạt chiều dài tới 17 m và nặng khoảng 270 kg.

