Va chạm với tàu hoả, tài xế xe máy tử vong tại chỗ

Theo người dân cho biết, thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS: 17L1-60XX đang lưu thông trên đường Ngọc Hồi theo hướng về Thường Tín. Khi đến lối ngang dân sinh tự mở (ngõ 210 Ngọc Hồi) thì xảy ra va chạm với tàu hoả SE19.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt.



Va chạm với tàu hoả khiến người đàn ông cùng chiếc xe máy bị văng xa khoảng 20m, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) đã khẩn trương cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an cơ sở tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

... Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng.



Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy là Đ.H.Y. (SN 1974, trú tại Hà Nội).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 25/2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Ngọc Hồi (Hà Nội), tàu SE3 khi lưu thông theo hướng Văn Điển - Thường Tín cũng đã xảy ra va chạm với một ô tô tải. Tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ và một người khác bị thương.



Tác giả: Trường Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn

