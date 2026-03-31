Hai vụ đ.u.ố.i n.ư.ớ.c xảy ra trong ngày tại một hồ nước ở Hà Tĩnh

Hai vụ đuối nước liên tiếp tại hồ Khe Xai khiến một nam sinh tử vong.



Tối 30/3, lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm tại khu vực đập Khe Xai (thôn Quý Linh).

Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, một nhóm học sinh rủ nhau ra đập Khe Xai tắm. Trong lúc vui chơi, một nam sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh không may bị đuối nước.

Nạn nhân được phát hiện và cứu kịp thời, sau đó được đưa ra bệnh viện tại Hà Nội cấp cứu. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nam sinh đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, một nhóm học sinh khác tiếp tục ra tắm tại khu vực khác thuộc đập Khe Xai.

Tại đây, em N.Q.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Đình Phùng) không may bị đuối nước. Dù lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, nhưng đến khoảng 18h30 cùng ngày mới vớt được thi thể nạn nhân.

Được biết, hoàn cảnh em T. hết sức khó khăn, mẹ đã mất, bố đi lao động ở nước ngoài, bản thân em phải ở trọ để theo học.

Theo lãnh đạo địa phương, khu vực đập Khe Xai tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhiều lần nhưng tai nạn đuối nước vẫn liên tiếp xảy ra.

Tác giả: Tiến Hiệp



Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

