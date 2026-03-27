Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Xã hội

Hai nữ sinh lớp 9 tại Đà Nẵng đuối nước thương tâm khi lội suối

Tối 26/3, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, nhóm học sinh lớp 9 Trường THCS Võ Thị Sáu gồm 11 học sinh đi dạo ở thôn Tiên Phú Đông, khi đi đến khu vực Trảy thuộc thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước thì cả nhóm dừng lại, đi xuống suối để dạo, lội suối.

Người dân và lực lượng chức năng nỗ lực cứu 2 nữ sinh bị đuối nước.


Tiếp đó, các em học sinh nắm tay lội xuống suối thì bất ngờ 3 học sinh gồm Bảo N, Hà V, Mỹ K bị xảy chân xuống chỗ nước sâu, cả nhóm cầm tay lôi thì kéo được Bảo N, còn em Hà V và Mỹ K bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, các học sinh còn lại chạy kêu cứu. Khi người dân gần khu vực vớt được em K và V sơ cứu nhưng cả hai đã tử vong.


Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP