H/ọ/c si/n/h lớp 9 t/ử v/o/n/g do đ/u/ố/i n/ư/ớ/c khi đi qua đập tràn

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, tối 14/3, em N. đi cùng bạn từ nhà ở phường Bắc Gianh lên phường Ba Đồn. Đến khoảng 21 giờ, khi đi qua khu vực đập tràn Quảng Phong (phường Bắc Gianh), em N. không may sảy chân rơi xuống chỗ nước sâu. Hai người bạn đi cùng đã cố gắng kéo nạn nhân lên nhưng không thành, sau đó hô hoán người dân xung quanh ứng cứu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động thợ lặn cùng phương tiện tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22 giờ ngày 14/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N., bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

