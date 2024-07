Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm hầu tòa

Sáng 18-7, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và nhiều tỉnh thành.

Phiên xét xử có 2 thẩm phán tham gia tố tụng gồm: ông Bùi Văn Trực (chủ tọa), ông Trần Minh Châu. Thẩm phán dự khuyết Bùi Đức Nam.

Trụ sở TAND TP HCM - nơi diễn ra phiên xử trực tiếp

Các Hội thẩm nhân dân gồm: bà Nguyễn Thị Nở, ông Trần Ngọc Thực và ông Lê Giáo.

Đại diện VKSND TP HCM tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Vũ Mai Diễm, Lê Trương Hà Linh, Phạm Văn Hiền.

Phiên tòa xét xử 254 bị cáo (1 bị cáo đang bị truy nã). Họ bị truy tố về 11 tội danh (như: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, Giả mạo trong công tác…)

Trong số các bị cáo có: Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn từ năm 2019 đến 2022.

Đặc biệt, VKSND TP HCM xác định Đặng Việt Hà vừa là bị cáo, vừa là bị hại trong vụ án. Ông Hà bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" với tổng số tiền là hơn 40 tỉ đồng (trong đó, VKSND xác định cá nhân ông Hà hưởng lợi số tiền 8,5 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, ông Hà còn được xác định tham dự phiên tòa với tư cách bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan bị cáo Nguyễn Văn Chung.

Cụ thể, vào khoảng tháng 12-2022, khi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can liên quan đến các trung tâm đăng kiểm, ông Hà đã đưa 100.000 USD (tiền do các đăng kiểm viên Phòng VAR nhận hối lộ của các Công ty thiết kế chia cho ông Hà) cho ông Nguyễn Văn Chung để tìm hiểu thông tin công an xử lý. Ông Chung là người do ông Lại Thái Phong (phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) giới thiệu cho ông Hà. Sau khi nhận tiền ông Chung vẫn không giúp được gì. Ngày 29-8-2023, từ Nhà tạm giữ Công an quận 12, ông Đặng Việt Hà đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

...

Đến nay, ông Hà đã nộp tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ông Hình đã nộp 1,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Một số hình ảnh tại TAND TP HCM và tại Hội trường T30 (trại giam Chí Hòa) trước khi diễn ra phiên tòa:

VKSND TP HCM cáo buộc 254 bị cáo đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm, cố ý làm trái các quy định của pháp luật, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, móc nối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Tác giả: Ý Linh

Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn tin: Báo Người Lao động