Hà Tĩnh: Xe chở đất có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng ngang nhiên chạy vào đường cấm

Xe chở đất có dấu hiệu quá tải trọng chạy từ mỏ đất ra ngã tư Phú Lộc giao nhau với Quốc lộ 15 có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới thành thùng không bị xử lý.



Theo phản ánh của người dân, ngày 28/3/2023, phóng viên đã có mặt tại ngã tư Phú Lộc, thuộc địa bàn xã Phú Lộc (huyện Can Lộc) và chứng kiến nhiều xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới thành thùng ngang nhiên lưu thông trên Quốc lộ 15 khá tấp nập. Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng trên diễn ra nhiều tháng nay, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhưng không có cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.



“Khoảng 6 giờ sáng, từng đoàn xe nối đuôi nhau vào các mỏ đất Song Lộc. Khoảng 20 phút sau thấy thùng xe tấp đất cao “như núi”, đất rơi vãi đầy đường, gây ô nhiễm môi trường không những ảnh hưởng đến người dân sống hai bên đường mà cả người tham gia giao thông”, một người dân cho biết.

Xe chở đất có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới thành thùng lưu thông trên Quốc lộ 15, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.



Tại điểm ngã tư Phú Lộc, rất đông người và xe ô tô 4 đến 7 chỗ chạy qua, trong khi tầm quan sát tại ngã tư này bị che khuất bởi nhà dân và các ki ốt, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở đất từ mỏ ra đã và đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Tuy nhiên, tại ngã tư này không lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông.

Xe chở đất từ mỏ ra ngã tư Phú Lộc, giao nhau Quốc lộ 15, bị nhà cao tầng và ki ốt che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.



Có mặt tại 2 mỏ đất trên địa bàn xã Phú Lộc, xe chở đất ra vào khá tấp nập, đường bụi mù mịt, nhà dân hàng quán 2 bên đường bị bao phủ bụi dày đặc, đường vào mỏ thì xuống cấp, ổ voi ổ gà. Hai mỏ cách nhau một quả núi, nhưng chỉ một mỏ lắp đặt cân tải trọng ngay cổng ra vào mỏ. Mỏ đất phía trong cách mỏ ngoài khoảng 2km không lắp đặt cân tải trọng.



Trao đổi với một cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc, vị này cho biết, mỏ đất này đang tạm ngừng hoạt động khai thác, nhưng không nói rõ lý do. Tuy nhiên, tại đây phóng viên vẫn thấy xe ra vào chở đất, che chắn rất sơ sài và có dấu hiệu quá tải trọng.





Xe chở đất tại mỏ không lắp trạm cân tải trọng có dấu hiệu quá tải trọng, che chắn sơ sài đang được nhân viên chủ mỏ ghi chép theo dõi và nhắc nhở.

Tại một mỏ đất Song Lộc, xe chở đất được cần cẩu múc đất chặt cứng.



Cũng do xe chở đất hoạt động liên tục nhiều tháng qua dẫn đến đoạn ngã tư Phú Lộc (giao nhau giữa Quốc lộ 15 và đường vào mỏ đất) bị sụt lún, nắp cống bị gãy, nước chảy lênh láng. Sau khi lấy đất tại mỏ đất Phú Lộc (huyện Can Lộc) hầu hết các xe chạy về xã Song Lộc (Can Lộc) và qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đổ đất cho công trình tại quảng trường thị xã này. Tuy nhiên, đầu đường vào các xã đã cắm biển cấm nhưng hầu hết các tài xế bất chấp biển cấm vẫn ngang nhiên hoạt động kể cả vào giờ cao điểm, rất đông học sinh và người dân lưu thông trên đường.

Biển cấm này chỉ cho phép xe có tải trọng không quá 13 tấn được cắm tại các đường liên xã huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh, thế nhưng hàng ngày xe chở đất có dấu hiệu quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động, không bị lực lượng chức năng xử lý. (Ảnh ghi ngày 28/3/2023).



Không chỉ ở thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, trên các tuyến đường huyện Nghi Xuân và Quốc lộ 9 (thị xã Hồng Lĩnh đi Cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh) hàng loạt xe “vua” đầu kéo, kéo theo romooc của một công ty chuyên chở hàng từ Hương Sơn về thị xã Hồng Lĩnh quá tải trọng gấp 2-3 lần, nhưng ít khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.



Hiện nay, các địa phương giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các xe cơi nới thành thùng, xe chở quá tải trọng cho phép theo văn bản chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông đường sắt, đường bộ, Bộ Công an. Hy vọng, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các xe chở đất cát có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới thành thùng, gây ôi nhiễm môi trường tại huyện Can Lộc, thị xã Hồng lĩnh và Quốc lộ 9, Quốc lộ 1A.





Tác giả: HỮU TRỌNG

Nguồn tin: lsvn.vn