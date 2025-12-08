Hà Tĩnh: Thông tuyến đường ven biển sau sạt lở nghiêm trọng

Các đơn vị tập trung xử lý, khắc phục khoảng 40.000m3 đất đá từ trên núi cao đổ sập xuống chắn ngang đường ven biển.

Thông tin từ Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Hà Tĩnh cho biết, trước đó do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài tại Km84+650 trên tuyến đường ĐT.547 (đường ven biển) bị sạt lở rất nghiêm trọng. Ước tính có khoảng 40.000m3 đất đá từ trên vách núi cao đổ sập xuống chắn ngang đường, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Sau khi thời tiết ổn định, Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục, dời dọn đất đá sạt lở. Đến ngày 6/12, công tác khắc phục đảm bảo giao thông bước 1 cơ bản hoàn thành; toàn bộ khổi lượng đất, đá sạt lở đã được hốt dọn, đưa ra khỏi phạm vi mặt đường và thông xe trở lại bình thường.

... Công tác xử lý sạt lở trên tuyến đường ven biển cơ bản hoàn thành, đảm bảo giao thông trở lại bình thường.



Hiện nay, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Hà Tĩnh tiếp tục duy trì việc phân luồng đoạn qua địa bàn các xã Cầm Trung và Kỳ Xuân; đồng thời cắm thêm biển cảnh báo qua vùng có nguy cơ sạt lở, đá lăn để người dân chủ động phòng ngừa sạt lở nguy hiểm.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn