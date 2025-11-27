Hà Tĩnh: Tháo gỡ “nút thắt” dự án 575 tỷ đồng chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Nỗ lực hoàn thành dự án sau khi gia hạn

Dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3 km với điểm đầu khớp nối Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh Quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án còn 1,2km chưa thể thi công do đang vướng mặt bằng.

Dự án có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Theo dự kiến ban đầu, dự án được triển khai thi công từ tháng 11/2022 với tiến độ theo hợp đồng là 24 tháng.

Điểm đầu khớp nối Quốc lộ 1 tuyến tránh Tp.Hà Tĩnh vẫn chưa thể thi công.



Tuy nhiên, sau khi hết thời gian thi công như trong hợp đồng nhưng dự án chỉ hoàn thành hơn 2km trong tổng số 3,3km. Hiện nay, còn 1,2km chưa thể thi công do đang vướng mặt bằng.

Nguyên nhân được chủ đầu tư dự án giải thích, hiện nay dự án đang vướng mắc khu tái định cư. Vì vậy, chủ đầu tư đã xin gia hạn dự án cho đến tháng 9/2026 vì liên quan đến quy trình làm các thủ tục, xây dựng khu tái định cư.

Cụ thể, dự án đường Hàm Nghi kéo dài ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa, công trình kiến trúc của 314 hộ dân thuộc 8 thôn ở phường Hà Huy Tập, với tổng diện tích là hơn 21ha.

Nếu chỉ tính phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến chính, không bao gồm các hạng mục đường gom, dự án ảnh hưởng đến 136 thửa đất ở; trong đó, có 55 thửa thu hồi trọn thửa, 10 thửa diện tích còn lại sau khi thu hồi lớn hơn 75m2 nhưng hình thể méo xẹo khó bố trí nhà ở, phải thực hiện bố trí tái định cư hoặc bồi thường bằng đất và 8 thửa đất không thu hồi trọn thửa nhưng bị ảnh hưởng đến nhà ở, cần bố trí khoảng 100 lô đất với 2 khu tái định cư.

Khó nhất là việc xây dựng khu tái định cư, ước tính phải bố trí 110 lô đất. Ngoài ra, thời gian qua một số chính sách liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư có sự thay đổi. Do đó, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần phải cập nhật, bổ sung các quy định mới để đảm bảo quyền lợi cho người có đất thu hồi.

Qua quan sát, cấu kiện trải qua mưa gió thời gian qua đã bắt đầu rỉ sét.

...

Để tháo gỡ vướng mắc, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt 2 khu tái định cư nằm ở TDP Liên Vinh và TDP Kỳ Phong, phường Hà Huy Tập, để bố trí chỗ ở cho những hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

Ông Nguyễn Chí Công, Trưởng phòng Giá đất và Bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phối hợp với phường Hà Huy Tập tập trung tháo gỡ vướng mắc về các nút thắt bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau khi được phê duyệt, đơn vị đã lập tức triển khai thi công khu tái định cư cho người dân.

Đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư để dự án về đích

Cuối tháng 11/2025, ghi nhận của phóng viên, tại khu tái định cư nằm ở TDP Liên Vinh, các đơn vị thi công đang tấp nập xây dựng, máy móc hoạt động liên tục để hoàn thành giai đoạn san lấp mặt bằng.

Khu tái định cư nằm ở TDP Liên Vinh đang được xây dựng, tháo gỡ những khó khăn của dự án đang gặp phải hiện nay.



Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, do mưa liên tục nên dự án bị đình trệ. Tuy nhiên, hiện nay trời đang nắng ráo, các đơn vị đang nỗ lực thi công bù tiến độ. Đến nay, khu tái định cư đã hoàn thành được 35% khối lượng và chắc chắn sẽ hoàn thành trong thời gian dự kiến.

Việc xây dựng khu tái định cư tạo điều kiện cho công tác giải phóng được hoàn thành.

Song song với công tác xây dựng khu tái định cư, công tác kiểm đếm bồi thường giải phóng mặt bằng cũng được triển khai khẩn trương. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với phường Hà Huy Tập chi trả 3,9 tỷ đồng cho 9 hộ dân tại khu vực nút giao đầu tuyến với đường tránh. Với phần đất vườn, đất ở, đã hoàn thành công tác kiểm đếm đất đai, nhà cửa, tài sản, cây cối bị ảnh hưởng trên tuyến chính.

Sau các cuộc làm việc giữa các đơn vị, địa phương, hiện nay, cơ bản các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hàm Nghi kéo dài đã được tháo gỡ.

Ngay sau khi công tác giải phóng hoàn tất, dự án sẽ lập tức được triển khai để về đích đúng hẹn.

Về việc này, ông Lê Việt Hoà, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, chủ đầu tư, cho biết: "Do đã có mặt bằng nên thời gian tới, ban sẽ tập trung yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thành phần còn lại trong năm 2026, đảm bảo dự án về đích đúng hẹn".

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn