Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Khoảng 14h30 ngày 26/11, xe tải mang BKS 36C - 347.xx (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển tới Km545+500 (thuộc địa bàn xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Phát hiện sự việc, tài xế đã điều khiển xe tải vào sát lề đường, dừng phương tiện, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả xe tải.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến đường bộ cao tốc đã phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường tổ chức dập lửa, đảm bảo giao thông.

... Chiếc xe tải gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe tải cùng hàng hóa trên xe bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn