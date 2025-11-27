Hà Tĩnh phát hiện điểm khai thác vàng trái phép

Ngày 27/11, nguồn tin từ xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho hay, lực lượng Công an xã vừa tham mưu UBND xã thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực địa tại khu vực đồi Moòng Coòng, thôn Sơn Trung 2, phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều công cụ, dụng cụ để thực hiện đào vàng trái phép trên Đồi Moòng Coòng, thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng. Ảnh: CAHT.



Tại hiện trường, đoàn phát hiện nhiều hố đào, bãi đất đá và dụng cụ phục vụ khai thác vàng. Các dấu vết cho thấy hoạt động đào đãi diễn ra lén lút trong thời gian gần đây. Thời điểm trên không có đối tượng nào xuất hiện trong khu vực này.

Bước đầu, lực lượng Công an nhận định, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để đưa người và phương tiện vào rừng đào đãi nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Công an nhận định, các đối tượng lợi dụng đêm tối để lén đào vàng. Ảnh: CAHT.

...



Sau quá trình xem xét, đoàn đã tiến hành các thủ tục liên quan và tổ chức tiêu hủy lán trại, thu giữ toàn bộ dụng cụ liên quan.

Công an xã Kỳ Thượng kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động khai thác vàng trái phép; chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để địa phương kịp thời xử lý.

Khu vực diễn ra hoạt động khai thác vàng trái phép ở trên đồi núi. Ảnh: CAHT.



Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường công ta nghiệp vụ, kiểm tra giám sát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ tái diễn khai thác khoáng sản trái phép.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết