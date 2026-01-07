Sáng nay Hà Nội rét 10 độ C

Người dân Hà Nội đốt củi sưởi ấm - Ảnh: NAM TRẦN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm 7-1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Nhiệt độ nhiều nơi giảm từ 4-7 độ C.
Lúc 5h30 sáng nay, nhiệt độ đo được tại các trạm đo từ Hà Tĩnh trở ra Bắc Bộ đều dưới 15 độ C.
Thấp nhất là trạm đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 2,9 độ C. Các trạm Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Đồng Văn (Tuyên Quang) nhiệt độ dao động từ 4-6 độ C.
Tại Tam Đường (Lai Châu), Sơn La (Sơn La), Mai Châu và Tam Đảo (Phú Thọ), Trùng Khánh (Cao Bằng), Sơn Động (Bắc Ninh) nhiệt độ ở ngưỡng 6-9 độ C.
Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 10-13 độ C, trong đó thủ đô Hà Nội rét 10,2 độ (trạm Hà Đông).
Các tỉnh Bắc Trung Bộ dao động từ 13 - 14 độ C.
Dự báo hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Khu vực từ Nghệ An đến Huế trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Các tỉnh từ Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11-14 độ C. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế 15-18 độ C.
Khu vực Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ C.
Hôm qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên đỉnh núi Phja Oắc (Cao Bằng) xuất hiện băng giá dày đặc.
Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì rét sâu về đêm và sáng, ban ngày trời nắng, nhiệt độ nhích lên khoảng 17 - 19 độ C.
Tác giả: Chí Tuệ
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ