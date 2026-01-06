Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sẽ có quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi đến trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV.

Nghiên cứu một số chế độ, chính sách mới với người hoạt động không chuyên trách

Theo đó, cử tri đề nghị ban hành văn bản thành lập và thống nhất toàn quốc thôn, tổ dân phố. Cụ thể, dưới xã là thôn, dưới phường là tổ dân phố.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho hay kết luận 186 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nội dung yêu cầu khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Ngày 31-8-2025, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 268 về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Bộ Nội vụ được giao chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách để các địa phương tổ chức thực hiện.

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sẽ ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, trình ban hành nghị định này.

Giữ nguyên thôn, tổ dân phố đến khi có quy định mới

Trước đó, hồi tháng 12-2025, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Để bảo đảm ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở, phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trên cơ sở ý kiến của một số địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trong đó, về tổ chức thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ các kết luận 163, 186, 210 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Văn bản của Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn về nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Theo đó, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, tình hình nhân sự và thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu thực hiện việc kiện toàn các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết để phục vụ công tác bầu cử hoặc nhằm bảo đảm sự ổn định, liên tục trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu xem xét, quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để bảo đảm duy trì hoạt động.

Thời gian kéo dài nhiệm kỳ hoặc thời gian cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời được thực hiện cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tác giả: Thành Chung