Hà Tĩnh chuẩn bị kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

Sáng 26/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11/2025 và họp báo tuyên truyền kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2025).



Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Theo đó, về công tác tuyên truyền, Sở VH-TT&DL đã tham mưu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm..

Chương trình lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 12/2025 tại quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen. Công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm đang được các đơn vị tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng nhấn mạnh, đối với kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, đây là sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh nên đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính liên tục, chuyên sâu.

Đồng thời kết hợp tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là về kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đấu tranh, phản bác kịp thời, hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, xuyên tạc về Đảng, Nhà nước, về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV….

Nguyễn Du (1765-1820) tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, nguyên quán tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân cũ, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh) nhưng sinh ra và lớn lên tại Thăng Long (Hà Nội ngày nay). Nguyễn Du - một Đại thi hào dân tộc, một Danh nhân Văn hóa Thế giới. Ông là người học rộng, tài cao, tinh thông cả Phật học và sành các môn thi, họa. Tác phẩm Truyện Kiều là một minh chứng rất rõ về Nguyễn Du. Đây là sự đóng góp rất lớn vào kho tàng văn học Việt Nam.

Tháng 12/1964, Hội đồng Hòa bình Thế giới đã khuyến nghị lấy năm 1965 là năm Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du trên toàn thế giới.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV