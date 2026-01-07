Á vương Nghệ An chuyển giới: 'Tôi đã chờ 22 năm'

Tháng 11/2024, Châu Nguyễn Tùng Sơn (22 tuổi, Nghệ An) vượt qua 200 thí sinh đến từ 40 trường trên cả nước để lên ngôi Á vương 1 cuộc thi Sinh viên thanh lịch.

Hơn nửa năm sau, chàng sinh viên khoa Văn của ĐH Sư phạm Hà Nội âm thầm bắt đầu hành trình phẫu thuật chuyển giới đau đớn để trở thành cô gái Châu Thanh Thanh Hà - sống trong dáng hình mơ ước từ khi còn là một đứa trẻ.

Từ một chàng sinh viên tuấn tú, cuốn hút trên sân khấu cuộc thi tài năng, Thanh Hà giờ đây là một cô nàng xinh đẹp với nét dịu dàng, đắm thắm. Sự thay đổi trong thời gian ngắn khiến những người thân quen không khỏi ngỡ ngàng.

"Khi nhìn lại hành trình chuyển giới và mỗi lần ngắm nhìn chính mình trong gương, tôi đều ngập tràn sự xúc động. Tôi đã chờ đợi 22 năm để được sống đúng với giới tính của mình", Thanh Hà chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thanh Hà gây bất ngờ với diện mạo trước và sau khi chuyển giới.

Lựa chọn sinh tử

Từ nhỏ, Thanh Hà đã sớm nhận ra mình không giống những cậu trai khác. Cậu bé Tùng Sơn khi ấy thích chơi búp bê và yêu đồ màu hồng.

Thế nhưng, những định kiến và sự kỳ thị từ bạn bè, người quen xung quanh khiến Hà phải gồng mình để giấu đi sự khác biệt. Hà thậm chí chơi bóng đá cùng các bạn nam dù trong thâm tâm không hề thích.

Trưởng thành trong hình hài một người con trai trong khi hành xử đôi khi nữ tính, Hà từng nhiều lần bị bắt nạt. Có lần, năm cấp hai, khi tan học ra lấy xe điện để về, Hà sững sờ khi thấy yên xe bị dẫm bẩn, trên đó viết dòng chữ đầy kỳ thị giới tính.

"Khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ rằng mình phải quyết học thật giỏi, phải dùng con đường tri thức để thành công, trở nên mạnh mẽ và có tiếng nói để sau này được sống đúng với con người mình", Hà nhớ lại.

Thành tích trong cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2024 là bước đệm lớn giúp Thanh Hà có thêm sức ảnh hưởng và tự tin.

Thanh Hà tốt nghiệp loại giỏi khoa Ngữ văn của ĐH Sư phạm Hà Nội.

Với lợi thế ngoại hình, "chàng soái ca" sau đó đã tích cực hoạt động trong giới giải trí, làm mẫu ảnh, quảng cáo và bán hàng trên mạng xã hội. Tất cả hướng đến mục tiêu lớn nhất là đủ tài chính để chuyển giới.

Giữa năm 2025, cuối cùng Thanh Hà cũng đã tích lũy đủ tiền bạc cũng như sẵn sàng về mặt tâm lý. Hà bắt đầu với ca phẫu thuật gọt mũi để thay đổi đường nét trên khuôn mặt - mở đầu cho cuộc đại phẫu để trở thành con gái.

"Phẫu thuật không chỉ để thay đổi vẻ ngoài mà là để hòa nhập với chính tâm hồn và thân thể của mình. Tôi quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội để làm chủ chính cuộc đời mình", Hà tâm sự.

Dù đã tìm hiểu và tham khảo từ nhiều người đi trước, Hà thừa nhận không tránh khỏi nỗi sợ. Khi nằm trên bàn phẫu thuật, trong lòng Hà xác định đây là "lựa chọn sinh tử", chấp nhận cả tình huống xấu nhất.

"Những đau đớn từ cuộc đại phẫu lớn gấp nhiều lần, vượt xa ngoài tưởng tượng. 5 ngày đầu tôi không thể ăn uống mà chỉ truyền dinh dưỡng. Cùng với nỗi đau không thể tả bằng lời, tôi thấy tự hào khi đã cố gắng vượt qua. Đây là thành quả tôi đã đặt cược bằng mạng sống", Hà bày tỏ.

Tiếp đến, Thanh Hà thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Với thân hình con trai, phẫu thuật này của Hà phức tạp hơn so với những cô gái khác nằm cùng phòng trong bệnh viện. Những ngày đầu, cô cảm thấy tức ngực, khó thở, nhưng cũng nhanh chóng ổn định sau 4 ngày.

Thanh Hà đã chờ 22 năm để được là chính mình.

"Con hãy sống là chính mình"

Giờ đây, khi xuất hiện với hình hài một cô gái, Thanh Hà vẫn chưa hết xúc động. Bạn bè xung quanh nhận xét từ khi phẫu thuật chuyển giới, cô ngày càng xinh đẹp, nữ tính và dịu dàng.

Chia sẻ về cái tên lựa chọn khi trở thành con gái, Hà nói rằng nó mang nhiều ý nghĩa, với mong muốn mình sẽ mang vẻ đẹp và tâm hồn trong trẻo như viên ngọc, sâu sắc như một dòng sông.

Thanh Hà cũng cảm thấy may mắn khi trên hành trình của mình có sự ủng hộ âm thầm của bố mẹ, giúp cô càng trở nên mạnh mẽ. Khi cô thực hiện phẫu thuật nâng ngực, bố là người đi theo và chăm sóc những ngày cô hồi phục.

Thanh Hà hạnh phúc với diện mạo hiện tại.

Nhớ lại phản ứng của bố mẹ những ngày còn bé, Thanh Hà nói rằng "không ai hiểu mình bằng người sinh ra mình". Bố mẹ nhận ra nét tính cách và sự khác biệt của con trai, nhưng không gay gắt phản đối, chỉ không cho cậu diện những trang phục quá lố.

Đến ngày, con nói rằng sẽ phẫu thuật chuyển giới, bố mẹ không hề cấm cản, thậm chí còn đưa ra những lời khuyên. "Bố mẹ tôi nói rằng: 'Con đã đủ chín chắn, hãy sống là chính mình, sống có ích và hạnh phúc là bố mẹ tự hào", Thanh Hà kể.

Chia sẻ về dự định tương lai, Thanh Hà cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực và cống hiến, mục tiêu là trau dồi để tham gia các cuộc thi về nhan sắc dành cho người đẹp chuyển giới. Cô đang học thêm chứng chỉ tiếng Anh và dự định học lên cao học.

"Tôi cũng muốn lan tỏa thông điệp rằng dù cuộc đời có ra sao, dù thử thách có lớn thế nào, chỉ cần ta không từ bỏ bản thân, ta sẽ tìm thấy sức mạnh nội tại để vươn lên. Dù là ai, sắc tộc hay giới tính nào cũng có thể tỏa sáng".

Tác giả: Đào Phương

Nguồn tin: znews.vn