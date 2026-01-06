Idol Trung Quốc 'thê thảm' sau khi bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao

Nữ idol Trung Quốc được phát hiện sống bên lề đường - Ảnh: THE NATION

Theo báo The Nation, nạn nhân được biết đến với biệt danh "Umi", khoảng 20 tuổi, một thần tượng mạng (net idol) nổi tiếng tại Trung Quốc với khoảng 58.000 người theo dõi.

Bi kịch bắt đầu khi cô bị bạn trai lừa sang Campuchia bằng lời hứa hẹn về một công việc có thu nhập hấp dẫn và tương lai tươi sáng.

Trước khi đi, cô từng livestream khoe với người hâm mộ rằng bạn trai mình đang điều hành một cơ sở kinh doanh lớn và rất nghiêm túc trong mối quan hệ, bất chấp những lời cảnh báo từ bạn bè và người hâm mộ về rủi ro tại Campuchia.

Tuy nhiên, sau đó Umi hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Sau 26 ngày bặt vô âm tín, cô được tìm thấy khi đang sống vô gia cư bên lề đường trong tình trạng tinh thần lơ mơ, sức khỏe suy yếu.

Tại thời điểm phát hiện, các nhân chứng cho biết Umi tỏ ra hoảng loạn, lời nói lộn xộn. Trên tay cô vẫn cầm theo tấm phim X-quang ghi nhận những chấn thương nặng ở hai chân. Khắp cơ thể cô xuất hiện nhiều dấu hiệu bị hành hung, tra tấn, buộc phải nhập viện.

Trước đó, gia đình nạn nhân đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh để nhờ can thiệp.

Nhận được tin báo, cơ quan ngoại giao đã khẩn trương phối hợp với cảnh sát Campuchia và các đầu mối địa phương để xác định vị trí của nạn nhân.

Tờ Khmer Times dẫn thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc ngày 5-1 cho biết các nhân viên ngoại giao tại Sihanoukville đã tìm thấy Umi vào chiều 3-1 tại một bệnh viện trong tình trạng sức khỏe yếu. Quá trình giải cứu có sự giúp đỡ từ một công dân Trung Quốc đang sinh sống tại địa phương.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm điều trị cho Umi, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa cô hồi hương.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ