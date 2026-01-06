Vụ học viên bị đánh đến chết: Khởi tố Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cùng 9 bị can

Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngày 5-1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến cái chết của học viên Phạm Hải Nam.

10 bị can bị khởi tố về hành vi "cố ý gây thương tích"

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 21-12-2025, học viên Phạm Hải Nam (sinh năm 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Đến sáng 23-12-2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, Nam xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát.

Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều.

Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND phường An Sinh, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội Hải Hà rà soát, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý, theo dõi để xảy ra vụ việc nêu trên; xử lý nghiêm vi phạm.

Công an tỉnh đã phối hợp UBND phường An Sinh, Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra toàn diện các trung tâm công tác xã hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, đình chỉ hoặc tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức có liên quan.

...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra, làm rõ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo quy định.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - cùng các bị can Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức về hành vi “cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 4, điều 134 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Xuân Khải bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự.

Học viên Phạm Hải Nam bị đánh với nhiều vết thương trên người - Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh tạm giam Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương chỉ đạo thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý các đối tượng và xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.

Đình chỉ, tạm dừng hoạt động 6 trung tâm công tác xã hội

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn và đã đình chỉ hoạt động Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1, Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2.

Tạm dừng hoạt động Trung tâm công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm công tác xã hội Hoa Nụ Cười (cơ sở 1) và Trung tâm công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể và cá nhân liên quan.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quản lý nhà nước; xử lý nghiêm, đóng cửa, tạm dừng hoạt động đối với các trung tâm công tác xã hội thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, có biểu hiện không tuân thủ quy định về mọi mặt hoạt động.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: tuoitre.vn