U23 Việt Nam lần đầu thắng Jordan

Đình Bắc mừng bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam trong trận gặp Jordan ở lượt đầu bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2026. Ảnh: AFC

Các bàn của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh giúp Việt Nam thắng Jordan 2-0 trong trận khai mạc giải U23 châu Á 2026. Đội không chỉ khởi đầu hoàn hảo tại giải, còn dứt chuỗi ba trận chỉ hòa và thua trước Jordan trước đây.

Ở lần đầu gặp nhau, Việt Nam thua 1-3 tại vòng bảng U23 châu Á 2016, rồi hòa 0-0 ở vòng bảng năm 2020. Cuộc đối đầu gần nhất là giao hữu ngày 10/4/2024 cũng có tỷ số 0-0, nhưng Jordan thắng trên loạt đá luân lưu.

Đây cũng là lần thứ hai Việt Nam thắng trận ra quân tại giải U23 châu Á. Lần đầu đến ở kỳ trước, khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại Kuwait 3-1. Sau đó, đội thắng tiếp Malaysia 2-0 để vào tứ kết, trước khi bị Iraq loại. Còn trong bốn kỳ trước đó, Việt Nam chỉ hòa và thua trận đầu.

Việt Nam từng thắng Jordan ở cấp đội tuyển quốc gia, tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, trên loạt đá luân lưu. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo vào tứ kết nhưng cũng bị Nhật Bản loại với tỷ số tối thiểu 1-0.

...

Chiến thắng trước Jordan lần này có thể coi là bất ngờ với Việt Nam. Bởi đối thủ có vài tuyển thủ quốc gia, đã giành suất dự vòng chung kết World Cup 2026, đó là trung vệ cao 1,91 m Ali Hajabi, tiền đạo Odeh Fakhoury và Baker Kalbouneh.

Hai trong ba cầu thủ này đá chính trong trận đấu Việt Nam, là Hajabi và Fakhoury. Hajabi mắc lỗi kèm người, để Hiểu Minh đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Còn Fakhoury tạo ra nhiều cơ hội trên hàng công nhưng không thể ghi bàn.

Việt Nam chiến thắng nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn Jordan. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik dứt điểm 13 lần, ghi hai bàn. Trong khi đó, đối thủ có 21 cơ hội nhưng không ghi bàn nào. Tỷ lệ dứt điểm hướng cầu môn của Việt Nam cũng là 46%, so với 14% của đối thủ.

Trận thắng này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam vào tứ kết. Nếu thắng Kyrgyzstan ở lượt thứ hai vào tối 9/1, thầy trò HLV Kim sẽ gần như nắm chắc cơ hội đi tiếp. Kết quả của đội giải này sẽ là tiêu chí xếp hạt giống VCK U23 châu Á 2028, cũng là vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Tác giả: Xuân Bình

Nguồn tin: vnexpress.net