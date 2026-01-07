Phó thủ tướng: Coi việc lái xe có nồng độ cồn là hành vi nguy hiểm, là tội phạm

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt kết quả tích cực trên nhiều chỉ tiêu - Ảnh: MINH KHÔI

Chiều 6-1, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt kết quả tích cực trên nhiều chỉ tiêu, tai nạn được kéo giảm. Tuy nhiên tai nạn và ùn tắc giao thông vẫn là vấn nạn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và phát triển bền vững của xã hội.

Tai nạn giảm, nhưng số người chết và bị thương vẫn ở mức rất đáng lo ngại

Trên cơ sở báo cáo, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá các chỉ tiêu an toàn giao thông qua từng năm có xu hướng giảm, nhưng số người chết, bị thương vẫn ở mức rất đáng lo ngại. Một số địa phương có số người chết vượt 14-15 người/100.000 dân là con số đau xót.

Ông nhấn mạnh yếu tố con người là nguyên nhân then chốt trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Do vậy việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và trang bị kiến thức pháp luật phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Bộ Công an được giao xây dựng phương án cụ thể về nội dung này để báo cáo.

Nhận xét nhiều vụ tai nạn gần đây liên quan đến cả xe và công tác kiểm định, hoán cải, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng rà soát toàn diện công tác kiểm định, đánh giá an toàn kỹ thuật. "Dù đã có cố gắng, cải tiến, điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng vẫn chưa đủ. Cần có phương án rõ ràng hơn", ông nói.

Đồng thời Bộ Xây dựng phải thay đổi cách tiếp cận trong thiết kế đô thị và hạ tầng giao thông, lấy an toàn làm tiêu chí trung tâm; ưu tiên phát triển giao thông công cộng và các loại hình giao thông xanh; tổ chức hạ tầng theo hướng phân tách các loại xe có tốc độ khác nhau, bảo đảm mỗi loại đường và mỗi loại xe đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, qua đó giảm xung đột và tai nạn.

Phó thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì chiến dịch kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; làm rõ nguyên nhân vi phạm từ người lái, chủ doanh nghiệp, phương tiện, công tác kiểm soát và điều kiện hạ tầng, trong đó có việc thiếu điểm dừng nghỉ, logistics trên các tuyến đường dài.

Về chỉ tiêu kéo giảm tai nạn trong năm 2026, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương đăng ký bằng các chỉ số định lượng; tối thiểu giảm 50% so với năm 2025; địa phương đã giảm 50% thì phải đặt mục tiêu cao hơn. Trường học phải đạt tỉ lệ 100% học sinh nắm vững luật giao thông.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ liên quan xây dựng phương án kết thúc hoạt động Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đề xuất mô hình tổ chức mới hiệu lực, hiệu quả hơn, trình Chính phủ, Thủ tướng.

Toàn quốc xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm

Ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết năm 2025 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ hệ thống pháp luật mới về trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạo bước chuyển rõ nét từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi nghiêm minh, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả cho thấy tai nạn được kéo giảm, kỷ cương pháp luật được tăng cường, ý thức người tham gia giao thông có chuyển biến rõ rệt.

Toàn quốc xảy ra 18.601 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người. So với cùng kỳ số tai nạn giảm 5.312 vụ (-22,21%), giảm 711 người thiệt mạng (-6,35%) và giảm 5.259 người bị thương (-29,93%).

Toàn quốc xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 6.854 tỉ đồng; số trường hợp vi phạm và tiền phạt đều giảm so với năm 2024.

Công tác đầu tư, bảo trì và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông được triển khai đồng bộ. Nhiều dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành, đưa vào khai thác, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc mới hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông, giảm tai nạn và ùn tắc.

Công tác đấu giá biển số xe mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Riêng trong năm 2025 đã thu trên 5.000 tỉ đồng với 140.000 biển số được đầu giá thành.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết tai nạn giao thông chết người chủ yếu xảy ra trên quốc lộ (36%), đường xã (27,25%), đường tỉnh (24,4%), trong khi cao tốc chiếm 1,12%. Thời gian tai nạn xảy ra nhiều nhất là buổi chiều tối và ban đêm. Thực tế cho thấy trật tự giao thông còn nhiều bất cập, chưa theo quy luật.

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc kiểm soát nồng độ cồn, coi hành vi lái xe khi có nồng độ cồn là hành vi nguy hiểm, là tội phạm; yêu cầu phấn đấu 90%, tiến tới 100% người lái xe không vi phạm lỗi này.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ