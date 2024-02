Hà Tĩnh: Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo tật tự ATGT trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, huy động tối đa lực lượng tham gia. Theo đó, lực lượng Công an nói chung, lực lượng CSGT nói riêng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn.

Trong xử lý vi phạm về trật tự ATGT tiếp tục áp dụng các chế tài xử lý mạnh như: Tạm giữ phương tiện, thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tước giấy phép lái xe... Công tác tuyên truyền Luật giao thông và các quy tắc đảm bảo ATGT có nhiều đổi mới với nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp qua hệ thống loa truyền thanh xuống tận thôn, xóm; nhất là tuyên truyền thực hiện nghiêm các qui định về cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện nghiêm qui định “Đã uống rượu, bia không lái xe”, tạo thói quen, văn hóa giao thông cho người dân, nhất là vùng nông thôn.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát xuyên tết.



Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tổ chức ký cam kết không vi phạm Luật giao thông tới các chủ doanh nghiệp vận tải, các chủ xe, lái xe ô tô và các gia đình trong khu dân cư. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường trên tất cả các tuyến giao thông, từ quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, tới đường giao thông nông thôn. Trong đó chú trọng vào các điểm đen giao thông, các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, các giờ cao điểm; tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT như: Người điều khiển xe ô tô, mô tô sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích khác, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, vượt sai quy định, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định…

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h với tinh thần “xuyên đêm, xuyên Tết” tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân tham gia giao thông an toàn. Nêu cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, tránh, vượt, không đi đúng phần đường, không để xẩy ra tình trạng, “nhồi nhét khách”.

... Xử lý nghiêm trường hợp gây tai nạn chết người.



Trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản, xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm,(trong đó xử lý 541 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), tước giấy phép lái xe trên 510 trường hợp, tạm giữ trên 560 phương tiện. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nổ lực hết mình của lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng nên tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn được đảm bảo, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn nhằm duy trì tốt những kết quả đã đạt được trong những ngày Tết Giáp Thìn vừa qua - thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus