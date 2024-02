Gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo tật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã mở đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, huy động tối đa lực lượng tham gia.

Đáng chú ý, Công an 2 tỉnh đã tăng cường các Tổ công tác đặc biệt cùng tuần tra, kiểm soát, song song với lực lượng CSGT. Từ đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn.

Công an Nghệ An ra quân tuần tra đêm giao thừa.



Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết, lực lượng CSGT đã tổ chức 1.018 ca tuần tra, kiểm soát với 4.144 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Qua đó, phát hiện lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 1.992 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 1.172 trường hợp, ma túy 6 trường hợp, quá tốc độ 439 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 116 trường hợp…

Đáng chú ý, số vụ TNGT dịp Tết này không tăng so. Trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An chỉ xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 4 bị thương.

Công an Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện xe máy.



Tại Hà Tĩnh, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản, xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm (trong đó xử lý 541 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), tước giấy phép lái xe trên 510 trường hợp, tạm giữ trên 560 phương tiện.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, dịp Tết Nguyên đán này, tinh thần và ý thức tự giác của người dân rất tốt, nhất là việc sử dụng rượu bia trong quá trình đi thăm hỏi, chúc tết. Hầu hết người dân đã ý thức được việc đã uống rượu bia thì không lái xe. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường.

