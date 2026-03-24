Hàng loạt 'bẫy' ổ voi, ổ gà trên quốc lộ 15 qua Hà Tĩnh

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời gian gần đây, mặt đường quốc lộ 15 từ ngã ba Khe Giao đến dốc Đồng Bụt (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) có nhiều đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng.
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Chỉ trong chiều dài hơn 1 km, hàng loạt "cái bẫy" ổ voi, ổ gà xuất hiện trên mặt đường, gây khó khăn cho các tài xế.
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Tại khu vực dốc Đồng Bụt, mặt đường bong tróc lớp nhựa, lún sụt và rạn nứt kiểu "mai rùa".
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Khu vực này mặt đường cũng bám đầy bụi bẩn, lầy lội mỗi khi trời mưa.
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Mỗi khi có xe tải trọng lớn đi qua, mặt nhựa lại rung lên bần bật. Để tránh những hố sâu nguy hiểm, các tài xế buộc phải phanh gấp hoặc lấn làn, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ đối đầu giữa các phương tiện.
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Anh Minh, một người thường xuyên di chuyển qua cung đường này, than thở: "Ban ngày còn đỡ, chứ đêm xuống đoạn này như cái bẫy. Xe máy đi không khéo sụp hầm như chơi. Mỗi khi đi qua đây, chúng tôi rất thấp thỏm, chỉ mong thoát nhanh qua đoạn đường hành xác này".
...
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Lý giải về tình trạng xuống cấp nhanh chóng này, ông Nguyễn Văn Nam, Hạt trưởng Hạt giao thông số 6 (Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh, đơn vị bảo dưỡng tuyến), cho biết, khu vực dốc Đồng Bụt có đặc thù địa chất phức tạp với nhiều mạch nước ngầm, khiến nền đường yếu, dễ sụt lún và nứt gãy.
ẢNH: PHẠM ĐỨC
"Tuyến đường này được đưa vào khai thác từ lâu, mặt đường cũng lão hóa rồi nên rất dễ bị xuống cấp. Đặc biệt, lưu lượng phương tiện qua lại rất đông, trong đó có nhiều xe có tải trọng lớn", ông Nguyễn Văn Nam nói.
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Theo ông Nguyễn Văn Nam, nguyên nhân khiến quốc lộ 15 quá tải chính là áp lực từ các mỏ vật liệu. Xung quanh khu vực này hiện có tới 4 mỏ đất san lấp đang khai thác rầm rộ. Mỗi ngày, đoàn xe tải chở đất ra vào tấp nập, cày xới khiến mặt đường vốn đã yếu lại càng hư hỏng nhanh hơn.
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Dù đơn vị quản lý đã triển khai duy tu, vá víu tạm thời, nhưng tình hình vẫn "đâu hoàn đấy"
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Hiện tại, đơn vị bảo trì tuyến quốc lộ 15 chỉ còn cách thường xuyên dùng bột đá vá các ổ voi, ổ gà và cắm biển cảnh báo ở hai đầu dốc để người dân tự bảo vệ mình bằng cách... giảm tốc độ.
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Tác giả: Phạm Đức
Nguồn tin: Báo Thanh Niên