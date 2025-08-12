Hà Tĩnh: Doanh nghiệp phớt lờ quy định, xây dựng chui hàng loạt trạm phát sóng

Trạm phát sóng cao hàng chục mét tại số nhà 128, ngõ 6 đường Đông Lộ, phường Trần Phú (nay là phường Thành Sen), tỉnh Hà Tĩnh.

Trạm phát sóng “mọc chui” trong khu vực đông dân cư

Tại phường Thành Sen, Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Vàng (địa chỉ Lô 56, đường Đình Vàng, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã thi công 2 trạm phát sóng BTS. Trong đó, trạm phát sóng tại số nhà 128, ngõ 6 đường Đông Lộ (Tổ dân phố Nhật Tân) đã hoàn thiện; trạm phát sóng tại ngách 33/84 đường Lê Hồng Phong (Tổ dân phố Nam Tiến) đã thi công xong phần móng rồi dừng lại.

Qua tìm hiểu được biết, quá trình thi công 2 trạm phát sóng tại phường Thành Sen (trước đó là phường Trần Phú - TP Hà Tĩnh), Công ty Tập đoàn Sao Vàng chưa thực hiện các hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan, tự ý thuê đất của người dân để xây dựng trạm trong khu vực đông dân cư. Vì vậy, khi phát hiện sự việc nhiều người dân ở Tổ dân phố Nam Tiến và Tổ dân phố Nhật Tân đã phản ánh lên các cấp có thẩm quyền để xử lý.

Trạm phát sóng tại ngách 33/84 đường Lê Hồng Phong đã thi công xong phần móng rồi bị đình chỉ, chưa xây dựng các hạng mục tiếp theo.

Sau khi kiểm tra, rà soát và căn cứ các quy định hiện hành, ngày 28/5/2025 UBND TP Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2155/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Vàng với số tiền 90 triệu đồng. Hành vi vi phạm do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm, thời gian thực hiện khắc phục hậu quả là 10 ngày.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường (ngày 8/8/2025), trạm phát sóng tại Tổ dân phố Nhật Tân vẫn chưa được phá dỡ; còn trạm phát sóng tại Tổ dân phố Nam Tiến đã thi công xong phần móng kiên cố nhưng chưa xây dựng các hạng mục tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa, việc xử lý vi phạm, buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Vàng khắc phục hậu quả vẫn chưa mang lại kết quả thiết thực, tính hiệu lực, hiệu quả pháp lý của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa cao.

Xử lý dứt điểm hay để hợp thức hóa vi phạm?

Tại buổi làm việc với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Hoàng Xuân Trường cho biết, địa phương luôn quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là phát triển hạ tầng số, trạm thông tin di dộng. Tuy nhiên, các trạm phát sóng đã được xây dựng trước khi phường mới Thành Sen hình thành và gần đây những kiến nghị, đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Vàng và các bên liên quan chúng tôi đã phúc đáp tại Văn bản số 258/UBND-KTHT&ĐT ngày 30/7/2025 của UBND phường Thành Sen.

... Người dân ở khu vực xây dựng trạm phát sóng đều phản đối vì lo lắng sẽ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Theo đó, tại Văn bản số 258 (do ông Hoàng Xuân Trường ký ban hành) nêu rõ, căn cứ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Thạch Linh (trước khi sắp xếp, sáp nhập vào phường Trần Phú), TP Hà Tĩnh tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, vị trí xây dựng trạm BTS tại Tổ dân phố Nam Tiến nằm trong quy hoạch đường giao thông rộng 35,0m, vị trí xây dựng trạm BTS tại Tổ dân phố Nhật Tân có một phần nằm trong quy hoạch đường giao thông rộng 18,0m.

“Trên cơ sở đề án phát triển mạng lưới trạm BTS trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2024 - 2030 đã được UBND TP Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 28/6/2025, 2 vị trí xây dựng trạm BTS nói trên không nằm trong các vị trí dự kiến thay thế, chuyển đổi, phát triển mới trạm BTS trên địa bàn phường Thành Sen để phục vụ việc cập nhật vào Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động” - ông Hoàng Xuân Trường thông tin.

Trạm phát sóng đã xây dựng hoàn thành và lắp đặt các thiết bị kinh doanh mạng trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Không riêng gì tại phường Thành Sen, thời gian qua Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Vàng đã xây dựng trạm phát sóng tại các xã, phường gồm: xã Sơn Ninh (nay là xã Hương Sơn), xã Thuận Lộc và phường Nam Hồng (nay là phường Nam Hồng Lĩnh); phường Trung Lương (nay là phường Bắc Hồng Lĩnh)… Đến thời điểm này, trạm phát sóng tại xã Hương Sơn đã thi công xong phần móng và bị các cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, tiến hành đình chỉ kịp thời. Các trạm còn lại đã thi công hoàn thành và được các nhà mạng thuê để lắp đặt thiết bị phát sóng phục vụ kinh doanh.

Trạm phát sóng tại xã Sơn Ninh (nay là xã Hương Sơn) bị các cơ quan chức năng phát hiện sai phạm và đình chỉ thi công.

“Quản lý hệ thống thông tin di động phải theo quy hoạch, các quy định liên quan về phát triển hạ tầng số, được cấp giấy phép xây dựng, đặc biệt là tạo sự đồng thuận của người dân. Doanh nghiệp đã vi phạm thì các cấp có thẩm quyền tiến hành xử lý, còn về phía ngành sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, thúc đẩy phát triển hạ tầng số, không để xảy ra sự kìm hãm và những hệ lụy liên quan” - đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Hàng loạt trạm phát sóng do Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Vàng xây dựng tại tỉnh Hà Tĩnh được cho là không đảm bảo các hồ sơ, thủ tục pháp lý, trong đó một số địa phương đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ thi công. Hy vọng, biện pháp xử phạt, buộc khắc phục hậu quả sẽ được các cấp có thẩm quyền ở tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng lập lờ hợp thức hóa vi phạm nhưng lại phá vỡ quy hoạch hạ tầng số.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

