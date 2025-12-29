Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt Nam, sản xuất tại Campuchia

Trước đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/12/2025, tại địa bàn xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện hai xe ô tô đang bốc dỡ thuốc lá điếu bao cứng giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam, gồm: xe ô tô BKS 29H-722.27 do anh V.T.N (sinh năm 1981) điều khiển và xe ô tô tải BKS 38C-201.57 do Nguyễn Đức Thọ (sinh năm 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Nguyễn Đức Thọ (khoanh tròn) khai nhận đã mua số thuốc lá giả từ phía Nam, về phân phối tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn Hà Tĩnh



Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả, tương đương 37.500 bao thuốc lá; trong đó, xe do anh V.T.N điều khiển chở 20 thùng, xe do Nguyễn Đức Thọ điều khiển chở 55 thùng. Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Đức Thọ khai nhận đã mua số thuốc lá giả trên từ một người phụ nữ tại các tỉnh phía Nam, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa nhằm kiếm lời.

lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá giả tại xã Can Lộc khi đang phân phối cho các đại lý



Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Hà Huy bắt giữ hai đối tượng chủ chốt của vụ án là Bùi Thị Búp (sinh năm 1988, trú xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) và Lương Trần Thùy Trang (sinh năm 1995, trú phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh).

Lương Trần Thùy Trang (bên trái) và Bùi Thị Búp là 2 đối tượng chủ chốt, nhập thuốc lá giả từ Campuchia về



Đồng thời, một mũi trinh sát khác đã kịp thời bắt giữ Lãnh Văn Long (sinh năm 1994, trú xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Hải Chiều (sinh năm 1981, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh).

...

Tang vật thu giữ trong toàn bộ vụ án gồm 95 thùng thuốc lá giả, tương đương 47.500 bao thuốc lá, cùng nhiều vật chứng liên quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thọ



Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lương Trần Thùy Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động buôn bán thuốc lá giả. Bùi Thị Búp giữ vai trò trung gian, tìm kiếm khách hàng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để chào bán sản phẩm. Các đối tượng Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Hải Chiều và Lãnh Văn Long mua thuốc lá giả từ Búp, sau đó phân phối cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn nhiều tỉnh để tiêu thụ.

Qua điều tra cho thấy, số thuốc lá trong vụ án giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam nhưng được sản xuất tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Các sản phẩm được làm giả với hình thức, bao bì tương đối tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường; các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để rao bán với giá thấp. Hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong nước, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

5 đối tượng trong đường dây buôn bán thuốc lá giả Bùi Thị Búp, Lương Trần Thùy Trang, Nguyễn Hải Chiều, Lãnh Văn Long, Nguyễn Đức Thọ



Ngày 27/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh không mua bán, sử dụng thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tác giả: ĐỨC QUANG

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn